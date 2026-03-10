川習會前 美中代表針對吩坦尼問題互摃

快訊

中央社／ 台北10日電
儘管川普將於3月底訪中，將對中國大陸加徵的吩坦尼關稅從20%降為10%，路透社今天報導，美國和中國代表9日在聯合國毒品相關會議上針鋒相對。美聯社
儘管美國總統川普將於3月底訪中，去年11月並把對中國加徵的吩坦尼關稅從20%降為10%，路透社今天報導，美國和中國代表9日在聯合國毒品相關會議上針鋒相對。美方指責中方未能有效阻止吩坦尼前體化學物流通，中方則宣稱美方指控不實，並暗指美國藉毒品問題干涉他國內政。

報導形容，美中代表9日在維也納舉行的聯合國麻醉藥品委員會（Commission on Narcotic Drugs）年度會議上的發言，凸顯了兩國在毒品和關稅問題上的緊張關係。而川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平3月底將在北京舉行會晤。

美國代表、白宮國家藥物管制政策辦公室主任卡特（Sara Carter）在宣讀美方聲明時表示，「美國知道（吩坦尼）前體化學物來自哪裡，它們在中國以數百萬噸的規模生產」。

卡特指出，「美國知道，中國寬鬆的出口管制和不嚴謹的執法，使其化工行業得以與販毒集團建立密切關係。與此同時，中國對稀土礦產的過度管制，卻對合法產業造成了嚴重破壞」。

中國代表、中國國家禁毒辦副主任高偉則在宣讀聲明時暗指美國，稱「『某國』以毒品問題為藉口，單方面欺凌甚至干涉他國內政」，嚴重損害全球禁毒合作」，而美國代表再次發表了「與事實不符的言論」，令人遺憾。

高偉宣稱，各國應透過加強管制措施和展開國際合作解決國內毒品問題，而不是「濫用制裁、關稅或其他手段設置障礙推卸責任」。

根據2025年11月川普與習近平在韓國達成的協議，美國同意調降對中關稅，以換取中國打擊非法吩坦尼貿易、恢復美國大豆進口及保持稀土出口暢通，其中包括把對中國加徵的吩坦尼關稅從20%降為10%。

