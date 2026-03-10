聽新聞
春節也沒人去…日中航線越來越冷 2月份近半數班機被取消
受日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國不滿影響，中日空中航線即使在春節期間仍遭大量取消。據統計，今年2月中國共有2514個赴日班機被取消，取消率達48.5%，較1月進一步上升。其中更有52條航線的班機被全部取消。
第一財經報導，根據中國飛航專業網站統計，2月份即使擁有出國旅遊高峰、且長達9天的春節假期，中日航線仍出現上述規模的班機取消率。
與日本相較，中國、東南亞航線在部分國家對中國公民免簽的情況下，班機數量持續上升。報導提到，2月份中國飛往馬來西亞、新加坡、越南等國的班機恢復率達130%。也就是說，班機數量較2019年COVID-19疫情前還多出30%。
相形之下，2月份中國飛往美國各地航線的班機恢復率還不到30%，也就是比COVID-19疫情前大減逾70%。
