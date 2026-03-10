快訊

中共元老宋平遺體火化 習近平到場哀悼胡錦濤送花圈

中央社／ 北京10日電

中共元老宋平日前逝世。據新華社報導，宋平的遺體今天已在北京八寶山革命公墓火化，中共總書記習近平親率其他政治局常委出席告別式表達哀悼。至於宋平在世時大力拔擢的前中共總書記胡錦濤則未到場，以送花圈致意。

宋平曾任中共第13屆政治局常委、中國國務委員等職，他於4日下午在北京逝世，享壽109歲。宋平在任職甘肅省委書記時，對當時在甘肅擔任甘肅省建委副主任的胡錦濤十分賞識，一路拔擢胡錦濤，奠定其在黨內的地位。

根據新華社今天報導，宋平病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等人，分別前往醫院看望或透過各種形式，對宋平逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示慰問。

報導提到，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人上午前往八寶山革命公墓禮堂，在宋平的遺體前肅立默哀及三鞠躬，並與其親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤則送花圈表示哀悼。

報導說，其他的中共黨和國家有關領導官員，也前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責官員、宋平生前友好和家鄉代表也前往送別。

王滬寧 北京 新華社

