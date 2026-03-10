共機擾台驟減 陸委會指川習會在即「可能操作不要對台軍售」

中共近期大幅減少軍機擾台，引發關注。陸委會副主委沈有忠10日表示，這恐怕不是單一因素導致，但他提到，美中川習會舉行在即，中共是不是因此降低對台軍事壓力，對美國釋放說，「已經很努力用和平方式 ，所以就不需要再賣給台灣武器」，有這樣可能的操作，政府會審慎評估。

沈有忠10日下午出席淡江大學兩岸關係研究中心舉辦的「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會。對於近期共機擾台次數減，他在會前接受媒體聯訪表示，真正的原因只有中共自己才知道 ，但是我方推估，恐怕也不是單一因素所導致的。

沈有忠接著指，目前整個結構看起來 ，因為美中川習會舉行在即，雙方都希望營造一個雙方友好的氣氛，是不是因為這樣來降低對於台灣軍事上壓力，順便對美國釋放說，已經很努力用和平方式 ，所以就不需要再賣給臺灣武器，有這樣子可能的操作，我們也都還是審慎評估。

沈有忠接著表示，即便中共減少了軍機軍艦擾台，但並不表示不會再這樣做。他喊話支持國防預算，指與其把和平的希望寄望於中共，不要再用軍機軍艦破壞台海的和平，倒不如增強自己的實力，才是根本做法。

3月底，美國總統川普即將訪中國大陸，與大陸國家主席習近平會面。沈有忠在座談會上應詢表示，川習會對於兩岸來講，「當然存在一定程度的風險，但也不排除是一個讓兩岸議題得到風險控管的機會」，主要是看川普跟習近平對話的內容，以及是不是能達成一定的共識。

沈有忠說，政府盡全力掌握資訊，並且盡量跟美國溝通，不斷擴大台灣跟美國的共同利益，並確保美國能夠清楚接收到台灣政府的訊息，也就是如果在兩岸問題上做出了傷害台灣的動作，恐怕也等於是在傷害美國自身的利益。相信在川習會上，美國應該會做出對於自己有利的決定。

沈有忠表示，目前關於川習會的訊息非常龐雜，也有些評論跟分析會認為，可能第一次的見面就是各自把籌碼拋出來，但不見得能夠馬上達到共識。政府都會陸續評估局面，然後隨時調整對美、對中政策。