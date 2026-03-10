快訊

港媒：川習會籌備工作進入最後階段 川普僅赴北京

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
川普預計本月底訪問中國期間，將不會前往北京以外的城市。圖為美國總統川普與大陸國家主席習近平2025年10月30日在韓國釜山出席亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。（路透）
根據港媒《南華早報》獨家報導，知情人士透露，美國總統川普本月底訪問中國期間，因行程緊湊與安全考量，將不會前往北京以外的城市。

消息人士表示，美國政府派出的先遣小組已於3月初抵達北京，相關峰會籌備工作目前已進入最後階段。

《南華早報》先前報導，中國官員最初曾考慮安排川普訪問多個城市，行程可能從北京開始，再前往上海，形式類似近期其他國家領導人的訪問安排，包括英國與加拿大總理。

不過其中一名消息人士表示：「很可惜，他的行程非常緊湊，沒有時間再安排第二座城市的訪問。」

白宮早前表示，川普將於3月31日至4月2日訪問北京。這也將是自2017年以來，美國在任總統首次訪問中國。

消息人士指出，美國與以色列近期對伊朗發動空襲，對峰會籌備工作的影響「非常有限」。雙方都清楚，中美關係是「當今世界最重要的雙邊關係」，兩國領袖都希望能夠會晤。

另一名消息人士表示，除行程緊湊外，安全也是重要考量。他指出，增加第二個訪問城市可能影響安全，也會帶來後勤上的困難，因此雙方最終同意此次訪問僅安排北京行程。

該人士並表示，川普仍有機會在今年11月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間前往深圳，因此此次訪問並未安排更多城市。

目前美國先遣小組已對川普在北京可能出席的地點完成安全評估，並制定詳細維安計畫。知情人士表示，考量到中東局勢緊張，相關安全安排必須格外謹慎，但雙方對川習會順利舉行仍抱持信心。

另一名知情人士指出，美國先遣小組近期一直在北京敲定訪問期間的安保安排。川普預計訪問的地點均已完成評估並制定詳細安全計畫，但未透露更多細節。

