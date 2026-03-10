快訊

川普3月底訪陸只限北京 南華早報：考慮行程及安全

中央社／ 香港10日電
川普本月底訪問中國期間，因行程緊湊與安全考量，將不會前往北京以外的城市。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平，2025年10月30日在韓國釜山出席亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。（美聯社資料照）
香港南華早報報導，由於行程緊湊和安全考慮，美國總統川普本月底訪問中國的行程只限於北京，不會前往其他城市。

南華早報今天在報導中引述多名消息人士說，美國「先遣隊」已於本月初抵達北京，為這場至關重要的峰會進行最後階段工作準備。

據報導，中國官員最初曾探討讓川普訪問多個城市，先從北京開始，然後前往上海，這是仿效其他國家領導人最近訪問中國的行程安排，包括英國和加拿大總理。

但報導引述其中一名消息人士說，「很遺憾，他的行程安排非常緊湊，根本沒有時間再去第二個城市。」

相關消息人士並說，美國和以色列對伊朗作戰，對峰會的籌備工作影響「非常有限」；雙方都清楚，兩國關係「是當今世界上最重要的雙邊關係」、「兩國領導人都渴望會晤」。

白宮官員稍早前表示，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。這將是自2017年以來美國在任總統首次訪中。

根據港媒《南華早報》獨家報導，知情人士透露，美國總統川普本月底訪問中國期間，因行程緊湊與安全考量，將不會前往北京以外的城市。

