美以伊戰火 大陸聲稱協助70多名滯留中東台灣民眾經上海返台

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸聲稱，協助70多名滯留中東的台灣民眾，經上海中轉，將於今日返回台灣。（圖／截自央視新聞畫面）
大陸聲稱，協助70多名滯留中東的台灣民眾，經上海中轉，將於今日返回台灣。（圖／截自央視新聞畫面）

美國以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東緊張局勢快速升高，航班大量取消或延宕。大陸央視新聞報導，在大陸有關方面協調下，3月10日凌晨4時許，滯留中東的70多名台灣民眾，搭乘中國東方航空MU704航班平安抵達上海浦東國際機場。這是近期中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台胞。

央視新聞稱，這批台灣民眾是參加台灣同一家旅行社的三個中東團，原計劃結束土耳其伊斯坦堡行程後，經阿拉伯聯合大公國阿布達比返回台北。但2月28日美以對伊朗發起軍事打擊後，中東多國關閉領空，大批航班取消。滯留期間，這批台灣民眾至少4次改簽機票，但航班均顯示無限延期，讓眾人非常焦慮。

有台灣民眾受訪時說，「坦白講，還沒有遇到這種狀況，我一生還沒遇到這種狀況。」還有人表示，老師一直打電話來，問他說大概什麼時候回去，因為他一直在改假單，大家以為他失蹤了。

中國駐伊斯坦堡總領館領僑處主任隋凱歌表示，這些台灣同胞是通過領保電話的渠道聯繫大陸駐伊斯坦堡總領館。館領導非常重視這個情況，第一時間協調大陸有關部門，包括出入境邊檢，還有航空公司，為這批台灣民眾登機做好各種各樣的協調工作。

中國東方航空伊斯坦堡營業部總經理李格說，「我們也在航班的座位上對台胞團給予了保證，來滿足台灣的旅客的需求。」

央視新聞稱，經大陸有關方面協調，這批台灣民眾最終改乘東方航空航班從伊斯坦堡飛抵上海中轉，將於10日上午分別搭乘航班飛往台北松山機場、桃園國際機場返台。

相關新聞

陸交長：發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉九日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、ＡＩ激光除草機器人等也在農業上開始使用。

智能經濟 大陸政府工作報告首度納入

今年大陸政府工作報告連續第三年提及「人工智能＋」，並首次將「打造智能經濟新形態」寫入其中。在業內看來，這釋出重要信號：人工智能正逐漸跨越技術探索期，由單純的「工具賦能」邁向產業深度應用和體系化發展的新階段。

人大：加強 AI 領域立法

大陸人大委員長趙樂際昨（9）日在工作報告中，透露今年立法計劃部分內容，今年將聚焦保障「十五五」規劃實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。當中包含制定「反跨境腐敗法」。此外還將制定「金融法」、「金融穩定法」等多部涉及金融法律，另將加強人工智慧等領域立法研究。

路透：川習會難有成果 中方不滿「臨時抱佛腳」

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

陸人大報告 趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

