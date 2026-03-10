美以伊戰火 大陸聲稱協助70多名滯留中東台灣民眾經上海返台

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東緊張局勢快速升高，航班大量取消或延宕。大陸央視新聞報導，在大陸有關方面協調下，3月10日凌晨4時許，滯留中東的70多名台灣民眾，搭乘中國東方航空MU704航班平安抵達上海浦東國際機場。這是近期中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台胞。

央視新聞稱，這批台灣民眾是參加台灣同一家旅行社的三個中東團，原計劃結束土耳其伊斯坦堡行程後，經阿拉伯聯合大公國阿布達比返回台北。但2月28日美以對伊朗發起軍事打擊後，中東多國關閉領空，大批航班取消。滯留期間，這批台灣民眾至少4次改簽機票，但航班均顯示無限延期，讓眾人非常焦慮。

有台灣民眾受訪時說，「坦白講，還沒有遇到這種狀況，我一生還沒遇到這種狀況。」還有人表示，老師一直打電話來，問他說大概什麼時候回去，因為他一直在改假單，大家以為他失蹤了。

中國駐伊斯坦堡總領館領僑處主任隋凱歌表示，這些台灣同胞是通過領保電話的渠道聯繫大陸駐伊斯坦堡總領館。館領導非常重視這個情況，第一時間協調大陸有關部門，包括出入境邊檢，還有航空公司，為這批台灣民眾登機做好各種各樣的協調工作。

中國東方航空伊斯坦堡營業部總經理李格說，「我們也在航班的座位上對台胞團給予了保證，來滿足台灣的旅客的需求。」

央視新聞稱，經大陸有關方面協調，這批台灣民眾最終改乘東方航空航班從伊斯坦堡飛抵上海中轉，將於10日上午分別搭乘航班飛往台北松山機場、桃園國際機場返台。