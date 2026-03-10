快訊

香港立法會主席李慧琼：研究引入中共人大常委工作模式

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港立法會主席李慧琼表示，希望可以研究引入中共人大常委的工作模式。圖為大陸十四屆全國人大四次會議香港代表團全體會議3月8日在北京人民大會堂香港廳舉行，會後李慧琼接受媒體訪問。（中通社）
香港立法會主席李慧琼表示，希望可以研究引入中共人大常委的工作模式。圖為大陸十四屆全國人大四次會議香港代表團全體會議3月8日在北京人民大會堂香港廳舉行，會後李慧琼接受媒體訪問。（中通社）

中共全國人大常委、香港立法會主席李慧琼在北京接受《星島頭條》訪問時表示，香港《基本法》設計的體制，一直是以行政為主導，希望研究中共全國人大常委監督政府的方法，引進到立法會，包括執法檢查，以及有系統地收集市民意見。

李慧琼表示，一直有思考人大常委及立法會的工作，如何能互相學習，令立法會工作更能發揮憲制職能，起到支持、配合、監督及促進的作用，而特區政府在行政主導下會提出法案、政策等。

李慧琼指，過往社會或會較習慣「監督就一定是反對」，但她不認同，認為最重要是不斷完善施政，又稱現時總體議員都會秉持大原則地支持政府提出的項目，亦會提出不少優化意見，這正是體現監督政府的效能。

李慧琼稱，希望可研究在立法會監督工作上，引入人大常委的工作模式，例如執法檢查，因為過去很多法例、撥款在立法會通過後，議員只能透過質詢追問進度，故研究將來有無可能做執法檢查，在法例或撥款申請通過後，檢視一些實際的使用情況。

她還強調，中共人大很重視信訪工作，香港立法會過去因為追趕時間或總體考慮，用另一方式去吸納民意，舉例上屆立法會，每一個重要法案或重要政策，審議時都有邀請市民寫書面意見，只是大家習慣了以前一定用公聽會，看似少了諮詢，未來會思考進一步有系統地收集市民意見。

香港 執法 北京

陸人大報告 趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

香港立法會主席李慧琼：研究引入中共人大常委工作模式

中共全國人大常委、香港立法會主席李慧琼在北京接受《星島頭條》訪問時表示，香港《基本法》設計的體制，一直是以行政為主導，希望研究中共全國人大常委監督政府的方法，引進到立法會，包括執法檢查，以及有系統地收集市民意見。

陸交長：發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉九日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、ＡＩ激光除草機器人等也在農業上開始使用。

智能經濟 大陸政府工作報告首度納入

今年大陸政府工作報告連續第三年提及「人工智能＋」，並首次將「打造智能經濟新形態」寫入其中。在業內看來，這釋出重要信號：人工智能正逐漸跨越技術探索期，由單純的「工具賦能」邁向產業深度應用和體系化發展的新階段。

人大：加強 AI 領域立法

大陸人大委員長趙樂際昨（9）日在工作報告中，透露今年立法計劃部分內容，今年將聚焦保障「十五五」規劃實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。當中包含制定「反跨境腐敗法」。此外還將制定「金融法」、「金融穩定法」等多部涉及金融法律，另將加強人工智慧等領域立法研究。

