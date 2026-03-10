陸交長：發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉九日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、ＡＩ激光除草機器人等也在農業上開始使用。

具體而言，劉偉表示，十五五期間，要全面推進「人工智慧+」公路檢測等典型場景的規模化應用，大力推動智慧公路、智慧港口、智能航運建設發展。

劉偉指出，目前大陸全國每天高速公路上約三千萬輛小客車通行，約一千萬人乘坐高鐵，約二百萬人通過民航出行。全國每天有約一億人乘坐地鐵軌道交通、一億人乘坐公共汽電車、一億人乘坐出租車、網約車通勤出行。全國每天攬收快遞約五點五億件，平均每人每周收三件快遞。

談及「十五五」時期工作，將重點加強跨區域、跨方式、跨領域的深度融合。出行方面，實施都市圈城際通勤效率提昇工程，實現全國都市圈具備一小時通勤條件的人口比例明顯提昇；物流方面，實施多式聯運攻堅行動，打通堵點卡點，實現多式聯運一小時換裝率明顯提昇。

圍繞二○二六年工作，劉偉表示，將在服務保障人民群眾出行上持續用力。目前全國高速公路服務區充電設施覆蓋率已達百分之九十八點八，今年重點是提升大功率充電能力，努力緩解「找樁難、排隊長」的難題。

目前全國高速公路服務區已建成一千多個標準化規範化「司機之家」，為廣大司機提供停車休息、飯菜加熱、熱水供應、淋浴、洗衣等五項免費基礎服務。劉偉表示，今年將繼續擴大「司機之家」覆蓋面，讓更多司機在路途中能夠喝上熱水、吃上熱飯、洗上熱水澡。

此外，農業科技發展也有進展，大陸農業農村部長韓俊表示，「十四五」時期，大陸農業科技進步貢獻率已超過百分之六十四，良種覆蓋率超過百分之九十六，農作物耕種收綜合機械化率達到百分之七十六點七，主要糧食作物已全程實現機械化。去年，農業中使用的無人機超過三十萬架，在全世界是最多的，服務耕地面積約四點六億畝。