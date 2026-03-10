聽新聞
智能經濟 大陸政府工作報告首度納入

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年大陸政府工作報告連續第三年提及「人工智能＋」，並首次將「打造智能經濟新形態」寫入其中。在業內看來，這釋出重要信號：人工智能正逐漸跨越技術探索期，由單純的「工具賦能」邁向產業深度應用和體系化發展的新階段。 　　

中新社報導，「今年首次提出要打造智能經濟新形態，就是要抓住人工智能發展的機遇，拓展人工智能賦能千行百業的廣度和深度」。政府工作報告起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛如此解讀這一新表述。

從產業實踐看，中國人工智能技術正加速進入規模化應用階段。數據顯示，過去一年中國開源模型下載量位居全球首位。截至二○二五年底，規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率已超過百分之三十；中國企業已發佈三百多款人形機器人產品。 　　

全國政協委員、中國社會科學院經濟研究所原所長黃群慧認為，智能經濟一方面體現為「人工智能+」賦能各產業，另一方面則表現為智能原生業態，即完全基於人工智能來拓展產業、消費和業態。 　　值得注意的是，「智能體」今年也被首次寫入政府工作報告，並與「智能終端」並列提出。前者指向能夠理解任務並執行複雜工作的軟件程序，後者則涵蓋具身智能機器人、ＡＩ手機、智能網聯汽車等物理載體。

報告明確提出，促進新一代智能終端和智能體加快推廣。業內普遍認為，這可能成為未來人工智能應用落地的重要方向。中國工信部部長李樂成在兩會期間表示，要全力推進新一代人工智能產品的科技攻關和技術迭代。

政策層面，中國人工智能發展已有清晰路線圖。國務院去年印發「關於深入實施『人工智能+』行動的意見」，其中設置的三個階段性目標均提及「智能經濟」：到二○二七年，智能經濟核心產業規模快速增長；到二○三○年，智能經濟成為中國經濟發展的重要增長極；到二○三五年，步入智能經濟和智能社會發展新階段。

從官方解讀看，未來打造智能經濟新形態，除了拓展人工智能規模化應用外，還將深化ＡＩ技術開源開放，推進建設ＡＩ發展的新型基礎設施。 　　

全國政協委員、三百六十集團創始人周鴻禕認為，國家支持ＡＩ技術賦能各行各業的同時，也在完善產業鏈和生態鏈佈局，這將帶來比互聯網經濟更大的機會。 業內期待，隨著政策加碼，智能經濟成為中國經濟又一重要增長引擎。

人形機器人

