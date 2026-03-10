快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

「縮水的國是訪問」！傳北京怨美籌備慢 川習會恐難突破

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行代表團名額，與此同時，也沒跡象顯示，北京在為陸企爭取投資保護方面取得進展。

知情人士指出，中方對川普政府「臨時抱佛腳」的籌備方式感到不滿，給這場自去年十月貿易休戰以來的首次川習會蒙上陰影。

除中國投資的審批問題外，不確定因素還包括川普關稅政策，以及他是否會率領高規格企業代表團。

布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩指，這感覺像是一場日益縮水的國是訪問。原本雄心萬丈想達成的目標似乎每天都在縮小。

一名美方官員上月透露，川普預計三月卅一日至四月二日訪中。中方尚未正式確認此一行程，但中國外長王毅表示雙方交流議程「擺在檯面上」討論。

消息人士指，美方近期才啟動跨部門工作層級籌備會議，對講究高度編排的北京來說，時間所剩無幾。

美方將此次川習會視為今年可能舉行的四場峰會之一。財長貝森特與中國副總理何立峰本周在巴黎會面，將討論可能的成果。

消息人士指，美國駐北京大使裴度正推動安排企業主管代表團，但與財政部共同主導峰會議程的貿易代表署不太願意讓企業主管隨行。而在TikTok被迫出售美國業務後，北京希望華府能為陸企對美投資提供安全保障。

關稅問題也可能再度成為摩擦焦點。不過，美貿易代表葛里爾上月表示，此次峰會不在打貿易戰，而是確保中方履行協議，採購美農產品等，同時確保繼續出口美國需要的稀土。

路透 財政部 中方 川習會 王毅 川普 貝森特 何立峰 北京 TikTok

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

陸人大報告…趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

陸2月CPI年增1.3%近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

