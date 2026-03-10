「縮水的國是訪問」！傳北京怨美籌備慢 川習會恐難突破

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行代表團名額，與此同時，也沒跡象顯示，北京在為陸企爭取投資保護方面取得進展。

知情人士指出，中方對川普政府「臨時抱佛腳」的籌備方式感到不滿，給這場自去年十月貿易休戰以來的首次川習會蒙上陰影。

除中國投資的審批問題外，不確定因素還包括川普關稅政策，以及他是否會率領高規格企業代表團。

布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩指，這感覺像是一場日益縮水的國是訪問。原本雄心萬丈想達成的目標似乎每天都在縮小。

一名美方官員上月透露，川普預計三月卅一日至四月二日訪中。中方尚未正式確認此一行程，但中國外長王毅表示雙方交流議程「擺在檯面上」討論。

消息人士指，美方近期才啟動跨部門工作層級籌備會議，對講究高度編排的北京來說，時間所剩無幾。

美方將此次川習會視為今年可能舉行的四場峰會之一。財長貝森特與中國副總理何立峰本周在巴黎會面，將討論可能的成果。

消息人士指，美國駐北京大使裴度正推動安排企業主管代表團，但與財政部共同主導峰會議程的貿易代表署不太願意讓企業主管隨行。而在TikTok被迫出售美國業務後，北京希望華府能為陸企對美投資提供安全保障。

關稅問題也可能再度成為摩擦焦點。不過，美貿易代表葛里爾上月表示，此次峰會不在打貿易戰，而是確保中方履行協議，採購美農產品等，同時確保繼續出口美國需要的稀土。