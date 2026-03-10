快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

學者估習接班布局 五中全會後逐漸明朗

聯合報／ 記者謝守真／台北報導

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨在一場座談會指，今年大陸兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。

張五岳分析，五中全會可能涉及政治局常委及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

國策研究院昨舉行座談會，張五岳指，從習近平兩會期間安排，可看出北京的政策重點。習近平近年維持「下三個團組」慣例，首先前往江蘇代表團，顯示江蘇被視為強調發展「新質生產力」與人工智慧等科技產業，以在美中科技競爭中尋求突破。其次，習在政協團組與九三學社交流回應健康中國與高齡化議題，藉此穩定社會預期並提振消費信心。習出席解放軍與武警團組，則展現對軍隊控制與軍權穩定。

談到接班問題，張五岳說，春天看的是兩會，但今年並非中共換屆年，因此高層人事未必會出現重大變動，外界更應關注今秋的五中全會。五中全會可能涉及高層人事補齊及未來政治布局，甚至可能釋出有關中共廿一大接班安排的初步訊號。

他表示，透過此次會議，外界可初步判斷習近平是否開始規畫權力交接，或仍持續鞏固現有權力結構，是觀察中國政治動向的重要窗口。人事布局與接班安排的初步定案，很可能在五中全會後明朗化。若要準備權力交接，涉及政治局常委升遷及關鍵軍事或黨內人事安排，都需提前完成。

台大政治系名譽教授明居正指，習近平上台初期的反腐行動在前五年較像是「奪權」，近十年整肅力度持續加大，對文官與武官的大規模清洗超外界預期。

他認為習近平心中已有接班人選，但不會提前公開，甚至刻意釋放不同訊號，以免接班安排曝光。

消費信心 人工智慧 解放軍 淡江大學 習近平 中共 張五岳 兩會

延伸閱讀

邱垂正接見美歐學者 關注中共政軍情勢

中共整治軍隊 學者：五中全會人事明朗化

沈有忠：中共是印太地區的麻煩製造者與威脅來源

以黨領軍 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

相關新聞

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

陸人大報告…趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

陸2月CPI年增1.3%近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。