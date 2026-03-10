學者估習接班布局 五中全會後逐漸明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨在一場座談會指，今年大陸兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。

張五岳分析，五中全會可能涉及政治局常委及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

國策研究院昨舉行座談會，張五岳指，從習近平兩會期間安排，可看出北京的政策重點。習近平近年維持「下三個團組」慣例，首先前往江蘇代表團，顯示江蘇被視為強調發展「新質生產力」與人工智慧等科技產業，以在美中科技競爭中尋求突破。其次，習在政協團組與九三學社交流回應健康中國與高齡化議題，藉此穩定社會預期並提振消費信心。習出席解放軍與武警團組，則展現對軍隊控制與軍權穩定。

談到接班問題，張五岳說，春天看的是兩會，但今年並非中共換屆年，因此高層人事未必會出現重大變動，外界更應關注今秋的五中全會。五中全會可能涉及高層人事補齊及未來政治布局，甚至可能釋出有關中共廿一大接班安排的初步訊號。

他表示，透過此次會議，外界可初步判斷習近平是否開始規畫權力交接，或仍持續鞏固現有權力結構，是觀察中國政治動向的重要窗口。人事布局與接班安排的初步定案，很可能在五中全會後明朗化。若要準備權力交接，涉及政治局常委升遷及關鍵軍事或黨內人事安排，都需提前完成。

台大政治系名譽教授明居正指，習近平上台初期的反腐行動在前五年較像是「奪權」，近十年整肅力度持續加大，對文官與武官的大規模清洗超外界預期。

他認為習近平心中已有接班人選，但不會提前公開，甚至刻意釋放不同訊號，以免接班安排曝光。