快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

陸2月CPI年增1.3%近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

聯合報／ 記者張鈺琪葉文義／綜合報導
受春節等因素影響，大陸二月CPI按年上漲百分之一點三，較一月明顯回升，是否意味大陸將擺脫通縮陰霾仍待觀察。新華社
受春節等因素影響，大陸二月CPI按年上漲百分之一點三，較一月明顯回升，是否意味大陸將擺脫通縮陰霾仍待觀察。新華社

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

此外，受國際大宗商品價格上漲，大陸國內部分行業需求快速增長、宏觀政策持續顯效等因素影響，二月生產者物價指數（ＰＰＩ）按年下降百分之○點九，已連續三個月降幅收窄。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，二月服務價格上漲百分之一點六，漲幅比前月擴大一點五個百分點，影響ＣＰＩ按年上漲約○點七五個百分點。

針對ＰＰＩ跌幅持續收窄，董莉娟說，首先是現代化產業體系加快建設，相關產品出廠價格按年上漲。「ＡＩ＋」蓬勃發展，電子元件及電子專用材料製造價格按年上漲百分之四點九，控制微電機價格上漲百分之一點六，服務消費機器人製造價格上漲百分之○點七。

其次是市場競爭秩序持續優化，部分行業價格企穩回升。重點行業產能治理與「內捲式」競爭綜合整治持續顯效，光伏（太陽光電）設備及元件製造價格上漲百分之三點二，漲幅比前月擴大二點七個百分點；鋰離子電池製造價格由前月下降百分之一點一轉為上漲百分之○點二。

分析人士指，內需不足可能制約後續ＣＰＩ漲勢，但ＰＰＩ在國際大宗商品價格支撐下加速抬升。貨幣政策方面仍有寬鬆空間，同時需關注中東局勢對大陸國內通膨的影響。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指，伊朗局勢正在大幅推高國際油價，三月兩會工作報告部署繼續深入整治「內捲式」競爭，加上春節後開工推高上游原材料需求，上年同期ＰＰＩ基數顯著下沉，預計三月ＰＰＩ按年降幅會收窄至百分之○點三左右。在國際油價上行帶動下，ＰＰＩ按年轉正可能提前到四月。

貨幣政策 太陽光電 國際油價 CPI PPI 春節 通縮 AI 兩會

延伸閱讀

中國2月CPI年增1.3% 近3年來最高

大陸2月CPI年增1.3%創近三年新高！PPI跌幅收窄

陸外匯存底3.4兆美元 連7月增長

美伊衝突升溫…物價恐漲 高油價牽動央行利率、房市政策

相關新聞

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

陸人大報告…趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

陸2月CPI年增1.3%近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。