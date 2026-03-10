快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

聯合報／ 本報記者廖士鋒

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

此次大陸最高法院院長張軍工作報告，罕見納入「破壞國家統一」來形容富察案。該詞彙在大陸法律體系中，以往主要是面向已納入中共統治的邊疆地區，如官方曾多次批評達賴喇嘛利用宗教破壞國家統一、也曾有多位維吾爾族高級幹部被以大陸刑法第一○三條「組織、策畫、實施分裂國家、破壞國家統一」罪名判刑。相關用語先前甚少用在涉台案件，即使「反分裂國家法」也未有提及。

按國台辦先前說法，富察係以「煽動分裂國家罪」遭判刑三年、剝奪政治權利一年。可供對照的是去年大陸最高法報告提到的楊智淵案，用語是其「宣揚台獨分裂主張、實施台獨分裂活動」，並以「分裂國家罪」判刑。相比之下，大陸最高法的表述有別，除了罪名不同，還可能在於兩人戶籍之殊，富察被捕時仍有大陸戶籍。更早的施正屏、李孟居案，最高法的報告則是以「妄圖分裂國家的犯罪分子」形容。

雖然「破壞國家統一」的概念，在二○二四年大陸「兩高三部」的懲獨廿二條文件就寫入，但今年明確將這一概念納入張軍報告的涉台論述，至少也是廿年來「兩高」報告中首度出現。過去一年大陸相關作為，已有對民進黨立委沈伯洋父親的公司予以懲戒，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」等。

觀諸這幾年「兩高」報告，「以法打獨」的意味確實不曾消散。加上今年大陸政府工作報告說要「堅決打擊台獨分裂勢力」、大陸政協主席王滬寧日前也重申「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」。未來被其認定為「台獨」者，陸方恐會有更多法律工具的運用。

台獨 楊智淵 劉世芳 法律 富察 達賴喇嘛 李孟居 沈伯洋 鄭英耀 大陸

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

