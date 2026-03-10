快訊

陸人大報告…趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸全國人大委員長趙樂際昨在工作報告指出，堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力。中新社
中國大陸兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

在口頭報告時，趙樂際指，去年在紀念抗戰勝利八十周年、台灣光復八十周年之際，「（人大）常委會根據憲法作出決定」，將十月廿五日設立為台灣光復紀念日，稱此激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥。

而完整版報告文件，則提到「憲法規定，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。設立「台灣光復紀念日」，展現堅持一個中國原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶。還提及「堅持運用法律手段打擊『台獨』分裂勢力、反對外部勢力干涉，舉行『反分裂國家法』實施廿周年座談會」。

又提制定民族團結進步促進法是「黨中央部署的重大政治任務和立法任務」，常委會提請本次大會審議，為「推進中華民族共同體建設」等夯實法治根基。法案也有部分涉台內容。

此外，人大會議昨也聽取「兩高」（最高法、最高檢）報告。張軍說，「深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭」，依法懲戒「台獨頑固分子」。報告全文版本提及八旗文化總編輯富察案，稱「貫徹反分裂國家法，嚴懲『台獨』頑固分子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

另據統計，去年大陸法院審結涉港澳台案件三點一萬件，同比增長百分之十五點六。今年將「嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密、宗教極端等危害國家安全犯罪」、「加強港澳台僑同胞權益保護」等。

至於大陸最高檢察院檢察長應勇工作報告，則提及去年依法懲治「台獨頑固分子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，「維護國家主權、統一和領土完整」。今年最高檢將會「把捍衛政治安全擺在首位，嚴懲危害國家安全犯罪」。

中國兩會 提富察涉破壞國家統一遭定罪判刑

大陸全國人大台灣代表周琪：任何台獨史觀都是褻瀆先烈

陸兩會「兩高」報告 提對「破壞國家統一的李延賀」判刑

大陸人大委員長工作報告 提去年「堅持運用法律手段打擊台獨」

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

陸2月CPI年增1.3%近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

