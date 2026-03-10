陸人大報告…趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

在口頭報告時，趙樂際指，去年在紀念抗戰勝利八十周年、台灣光復八十周年之際，「（人大）常委會根據憲法作出決定」，將十月廿五日設立為台灣光復紀念日，稱此激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥。

而完整版報告文件，則提到「憲法規定，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。設立「台灣光復紀念日」，展現堅持一個中國原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶。還提及「堅持運用法律手段打擊『台獨』分裂勢力、反對外部勢力干涉，舉行『反分裂國家法』實施廿周年座談會」。

又提制定民族團結進步促進法是「黨中央部署的重大政治任務和立法任務」，常委會提請本次大會審議，為「推進中華民族共同體建設」等夯實法治根基。法案也有部分涉台內容。

此外，人大會議昨也聽取「兩高」（最高法、最高檢）報告。張軍說，「深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭」，依法懲戒「台獨頑固分子」。報告全文版本提及八旗文化總編輯富察案，稱「貫徹反分裂國家法，嚴懲『台獨』頑固分子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

另據統計，去年大陸法院審結涉港澳台案件三點一萬件，同比增長百分之十五點六。今年將「嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密、宗教極端等危害國家安全犯罪」、「加強港澳台僑同胞權益保護」等。

至於大陸最高檢察院檢察長應勇工作報告，則提及去年依法懲治「台獨頑固分子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，「維護國家主權、統一和領土完整」。今年最高檢將會「把捍衛政治安全擺在首位，嚴懲危害國家安全犯罪」。