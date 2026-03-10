快訊

路透：川習會難有成果 中方不滿「臨時抱佛腳」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
路透引述知情人士報導，本月川習會可能很難有實質進展。圖為去年南韓APEC美中會談照。 （路透）
路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行企業CEO代表團名額，與此同時，也沒有跡象顯示，北京在為陸企爭取投資保護方面取得進展。

華府與北京目前的主要目標，是維持去年底以來兩大經濟體之間相對穩定的局面。部分美企原本期待，川普此行能超越討論中的黃豆與波音採購案，取得更多成果。

三名知情人士指出，中方對川普政府「臨時抱佛腳」的籌備方式感到不滿，給這場自去年10月貿易休戰以來的首次川習會蒙上陰影。

除中國投資的審批問題外，不確定因素還包括川普關稅政策，以及他是否會像加拿大、英國與德國領導人近期訪中一樣，率領高規格企業代表團。

布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩指出，「這感覺像是一場日益縮水的國是訪問。原本雄心萬丈想達成的目標似乎每天都在縮小」。

消息人士指出，美方近期才啟動跨部門工作層級籌備會議，對講究高度編排的北京來說，時間所剩無幾。

美方將此次川習會視為今年可能舉行的四場峰會之一。財長貝森特與中國副總理何立峰本周在巴黎會面，將討論可能的成果。

消息人士指出，美國駐北京大使裴度正推動安排CEO代表團，但與財政部共同主導峰會議程的美國貿易代表署（USTR）不太願意讓CEO隨行，想把焦點放在管理式貿易。兩名消息人士表示，在TikTok被迫出售美國業務後，北京希望華府能為陸企對美投資提供安全保障。

關稅問題也可能再度成為摩擦焦點。美國最高法院上月判決，川普依據緊急法規對中國等國加徵的10%芬太尼關稅無效。一名美方官員表示，政府已告知北京，將尋求以其他法律重新課徵。

可能達成的一項成果是，中國同意採購約500架波音窄體客機。北京據悉希望以此換取美方讓步，包括多年期的零件供應保障。由於波音產能與訂單積壓，這批飛機可能要到2030年代才會交付完畢。但白宮也可能延後敲定波音交易，以減少對北京讓步的壓力，並保留部分成果至未來在美舉行的峰會宣布。

陸人大報告 趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

陸交長：發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉九日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、ＡＩ激光除草機器人等也在農業上開始使用。

智能經濟 大陸政府工作報告首度納入

今年大陸政府工作報告連續第三年提及「人工智能＋」，並首次將「打造智能經濟新形態」寫入其中。在業內看來，這釋出重要信號：人工智能正逐漸跨越技術探索期，由單純的「工具賦能」邁向產業深度應用和體系化發展的新階段。

學者估習接班布局 五中全會後逐漸明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨在一場座談會指，今年大陸兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。

