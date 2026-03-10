聽新聞
人大：加強 AI 領域立法
大陸人大委員長趙樂際昨（9）日在工作報告中，透露今年立法計劃部分內容，今年將聚焦保障「十五五」規劃實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。當中包含制定「反跨境腐敗法」。此外還將制定「金融法」、「金融穩定法」等多部涉及金融法律，另將加強人工智慧等領域立法研究。
據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。
工作報告顯示，今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法；圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法；圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法；值得注意的是，在AI發展下，將加強AI領域立法研究。
一般來說，每年大陸人大常委會立法工作計畫都會在當年4月底左右公布，部分內容會率先在3月披露。
