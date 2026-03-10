快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

人大：加強 AI 領域立法

經濟日報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京9日電

大陸人大委員長趙樂際昨（9）日在工作報告中，透露今年立法計劃部分內容，今年將聚焦保障「十五五」規劃實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。當中包含制定「反跨境腐敗法」。此外還將制定「金融法」、「金融穩定法」等多部涉及金融法律，另將加強人工智慧等領域立法研究。

據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

工作報告顯示，今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法；圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法；圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法；值得注意的是，在AI發展下，將加強AI領域立法研究。

一般來說，每年大陸人大常委會立法工作計畫都會在當年4月底左右公布，部分內容會率先在3月披露。

人工智慧 人大常委會 趙樂際

延伸閱讀

過去一年58人被終止全國人大代表資格 超過前2年總和

中國大陸今年將制定反跨境腐敗法

中國2026年將制定反跨境腐敗法

建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

相關新聞

陸人大報告 趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）議程進行已過半，昨日大陸全國人大委員長趙樂際在工作報告中，提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出「堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力」。大陸最高法院院長張軍則在報告中，提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

今年大陸人大常委會、「兩高」工作報告用語，整體看來，對台法律戰的意味似乎更濃，凸顯陸方在打擊台獨上，運用法律手段仍會是今年工作的側重。

陸交長：發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉九日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、ＡＩ激光除草機器人等也在農業上開始使用。

智能經濟 大陸政府工作報告首度納入

今年大陸政府工作報告連續第三年提及「人工智能＋」，並首次將「打造智能經濟新形態」寫入其中。在業內看來，這釋出重要信號：人工智能正逐漸跨越技術探索期，由單純的「工具賦能」邁向產業深度應用和體系化發展的新階段。

人大：加強 AI 領域立法

大陸人大委員長趙樂際昨（9）日在工作報告中，透露今年立法計劃部分內容，今年將聚焦保障「十五五」規劃實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。當中包含制定「反跨境腐敗法」。此外還將制定「金融法」、「金融穩定法」等多部涉及金融法律，另將加強人工智慧等領域立法研究。

路透：川習會難有成果 中方不滿「臨時抱佛腳」

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。