哈米尼次子接任伊朗最高領袖 大陸採謹慎態度回應

中央社／ 台北9日電
穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任伊朗最高領袖。新華通訊社
伊朗今天宣布由穆吉塔巴．哈米尼接替父親哈米尼為最高領袖，中國方面採謹慎態度回應。中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會上說，中方注意到有關報導，這是伊朗方面「基於本國憲法作出的決定」。

另一方面，據中新社報導，伊朗駐中國大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）今天受訪時也針對穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任伊朗最高領袖說，在上任領袖去世至新任領袖當選期間，伊朗事務由伊朗總統、司法部負責人及1名專家會議代表組成的「臨時領導委員會」負責管理。

法茲里說，除了這個臨時領導委員會，伊朗專家會議也正在履行職責，共同選擇新領袖，並已在昨天達成一致，在數名候選人當中選擇穆吉塔巴．哈米尼接任新領袖。穆吉塔巴現在具備「伊朗憲法中所規定的最高領袖必須具備的條件」。

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模襲擊，並將前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）擊殺身亡。中國官方則於3月5日派遣外交部副部長苗得雨前往北京伊朗大使館弔唁哈米尼，並指苗得雨是「代表中方對哈梅內伊（哈米尼）最高領袖遇難表示沉痛哀悼」。

以色列 外交部 哈米尼 伊朗

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

卓榮泰赴日看球賽 陸國台辦沉寂兩日回應：雞鳴狗盜，令人不齒

行政院長卓榮泰日前以私人行程為由，前往日本東京看球賽，創中日斷交以來首次。大陸國台辦在沉寂了兩日後，首度公開回應，批評「民進黨當局頭面人物」相關作為是「雞鳴狗盜，令人不齒」。

龍蝦成大陸AI圈潮流！深圳龍崗支持OpenClaw發展 擬首發「AI龍蝦十條」

開源AI智能體OpenClaw近期在中國大陸爆紅，「養龍蝦」成為AI圈新潮流，也成為2026年3月上旬大陸的網路熱搜話題。為搶佔智能經濟發展機遇，深圳市龍崗區7日發布「龍蝦十條」，面向全球智能體開發者及OPC（One Person Company，一人公司）創業者公開徵求意見，並計畫打造全球智能體創業首選地。

