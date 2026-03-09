哈米尼次子接任伊朗最高領袖 大陸採謹慎態度回應

伊朗今天宣布由穆吉塔巴．哈米尼接替父親哈米尼為最高領袖，中國方面採謹慎態度回應。中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會上說，中方注意到有關報導，這是伊朗方面「基於本國憲法作出的決定」。

另一方面，據中新社報導，伊朗駐中國大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）今天受訪時也針對穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任伊朗最高領袖說，在上任領袖去世至新任領袖當選期間，伊朗事務由伊朗總統、司法部負責人及1名專家會議代表組成的「臨時領導委員會」負責管理。

法茲里說，除了這個臨時領導委員會，伊朗專家會議也正在履行職責，共同選擇新領袖，並已在昨天達成一致，在數名候選人當中選擇穆吉塔巴．哈米尼接任新領袖。穆吉塔巴現在具備「伊朗憲法中所規定的最高領袖必須具備的條件」。

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模襲擊，並將前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）擊殺身亡。中國官方則於3月5日派遣外交部副部長苗得雨前往北京伊朗大使館弔唁哈米尼，並指苗得雨是「代表中方對哈梅內伊（哈米尼）最高領袖遇難表示沉痛哀悼」。