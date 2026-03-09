卓榮泰赴日看球賽 陸國台辦沉寂兩日回應：雞鳴狗盜，令人不齒

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日回應行政院長卓榮泰赴日看球賽，批評這是「雞鳴狗盜」。圖為先前朱鳳蓮主持例行記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日回應行政院長卓榮泰赴日看球賽，批評這是「雞鳴狗盜」。圖為先前朱鳳蓮主持例行記者會。記者陳政錄／攝影

行政院長卓榮泰日前以私人行程為由，前往日本東京看球賽，創中日斷交以來首次。大陸國台辦在沉寂了兩日後，首度公開回應，批評「民進黨當局頭面人物」相關作為是「雞鳴狗盜，令人不齒」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日傍晚以答記者問方式，回應卓榮泰「竄訪日本觀看球賽」。

朱鳳蓮說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不擇手段「倚外謀獨」，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。她以「民進黨當局頭面人物」形容卓榮泰，稱其以所謂「私人日程」之名，行「謀獨挑釁」之實，「雞鳴狗盜，令人不齒」。

朱鳳蓮又喊話稱，希望廣大台灣同胞認清民進黨當局謀獨的禍心與危害，「同我們一道堅決反對『台獨』分裂行徑和外來干涉，切實維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園」。

她強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反一個中國原則和中日四個政治文件精神，違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此表示堅決反對」。

她提到，「日本應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動」。

稍早大陸外交部發言人郭嘉昆也有回應卓榮泰訪日，稱「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀獨挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒」。他並警告日本，指大陸「高度警惕，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破。日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔」。

根據日媒中國新聞8日報導，引述日本政府官員透露稱，大陸外交部副部長孫衛東致電日本駐北京大使金杉賢治，抗議卓榮泰7日訪日。而金杉表示，日本對台灣的立場不會改變。有日本政府官員說，「這是一次私人訪問，我們不予置評」。

大陸駐日本大使吳江浩9日上午也有以政協委員身分列席人大會議，聽取相關報告，但面對本報等媒體趨前想要詢問卓榮泰相關問題時，直接以「正在說事」為由，和旁人逕行離去，並未回應。

