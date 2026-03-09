快訊

邱垂正接見美歐學者 關注中共政軍情勢

中央社／ 台北8日電
陸委會主委邱垂正（右）4日接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」）「台美歐政策計畫」訪團，與美歐學者交流有關中共政軍情勢。圖／陸委會提供（中央社）
陸委會主委邱垂正（右）4日接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」）「台美歐政策計畫」訪團，與美歐學者交流有關中共政軍情勢。圖／陸委會提供（中央社）

陸委會主委邱垂正日前接見德國馬歇爾基金會訪團，指近期中共軍方高階將領頻傳遭清洗與整肅，反映出中共內部權力結構的波動，是觀察中共武力擴張時不可忽視的變數。

大陸委員會今天發布新聞稿表示，邱垂正4日接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）「台美歐政策計畫」（Taiwan-US-Europe Policy Program）訪團，與訪團團長、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）及多名跨國專家學者，針對當前兩岸關係、中共對台作為及印太區域安全現況進行深度對話。

邱垂正表示，近期中共軍方高階將領頻傳遭清洗與整肅，反映出中共內部權力結構的波動，及其內部治理與政治忠誠度問題，是觀察中共武力擴張時不可忽視的變數。

根據新聞稿，與會專家和邱垂正熱烈交流並深入探討中共習近平政權高度集權且封閉的決策機制，已增加政策不透明度與誤判風險，國際社會應共同關注其對區域穩定帶來的潛在衝擊，台灣政府也將密注相關局勢發展，並審慎應處。

針對台灣的因應作為，邱垂正強調，政府正致力於提升經濟安全與建構「全社會防衛韌性」，並重申台灣將持續作為區域內負責任的一方，積極與美國、歐洲及理念相近國家深化合作，唯有透過國際集體支持與台灣自身實力的提升，方能有效因應中共威脅，確保區域和平與繁榮。

「台美歐政策計畫」邀請美歐28至43歲具政策影響力的新中生代智庫專家參團，聚焦安全、科技與經貿等核心議題，盼透過專業交流，深化跨大西洋政策社群對台灣議題的瞭解，是促進歐美學研界與台灣連結的重要對話平台。

邱垂正 中共 葛來儀 台灣議題

相關新聞

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

哈米尼次子接任伊朗最高領袖 大陸採謹慎態度回應

伊朗今天宣布由穆吉塔巴．哈米尼接替父親哈米尼為最高領袖，中國方面採謹慎態度回應。中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會上...

卓榮泰赴日看球賽 陸國台辦沉寂兩日回應：雞鳴狗盜，令人不齒

行政院長卓榮泰日前以私人行程為由，前往日本東京看球賽，創中日斷交以來首次。大陸國台辦在沉寂了兩日後，首度公開回應，批評「民進黨當局頭面人物」相關作為是「雞鳴狗盜，令人不齒」。

龍蝦成大陸AI圈潮流！深圳龍崗支持OpenClaw發展 擬首發「AI龍蝦十條」

開源AI智能體OpenClaw近期在中國大陸爆紅，「養龍蝦」成為AI圈新潮流，也成為2026年3月上旬大陸的網路熱搜話題。為搶佔智能經濟發展機遇，深圳市龍崗區7日發布「龍蝦十條」，面向全球智能體開發者及OPC（One Person Company，一人公司）創業者公開徵求意見，並計畫打造全球智能體創業首選地。

