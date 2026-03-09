邱垂正接見美歐學者 關注中共政軍情勢

陸委會主委邱垂正日前接見德國馬歇爾基金會訪團，指近期中共軍方高階將領頻傳遭清洗與整肅，反映出中共內部權力結構的波動，是觀察中共武力擴張時不可忽視的變數。

大陸委員會今天發布新聞稿表示，邱垂正4日接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）「台美歐政策計畫」（Taiwan-US-Europe Policy Program）訪團，與訪團團長、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）及多名跨國專家學者，針對當前兩岸關係、中共對台作為及印太區域安全現況進行深度對話。

邱垂正表示，近期中共軍方高階將領頻傳遭清洗與整肅，反映出中共內部權力結構的波動，及其內部治理與政治忠誠度問題，是觀察中共武力擴張時不可忽視的變數。

根據新聞稿，與會專家和邱垂正熱烈交流並深入探討中共習近平政權高度集權且封閉的決策機制，已增加政策不透明度與誤判風險，國際社會應共同關注其對區域穩定帶來的潛在衝擊，台灣政府也將密注相關局勢發展，並審慎應處。

針對台灣的因應作為，邱垂正強調，政府正致力於提升經濟安全與建構「全社會防衛韌性」，並重申台灣將持續作為區域內負責任的一方，積極與美國、歐洲及理念相近國家深化合作，唯有透過國際集體支持與台灣自身實力的提升，方能有效因應中共威脅，確保區域和平與繁榮。

「台美歐政策計畫」邀請美歐28至43歲具政策影響力的新中生代智庫專家參團，聚焦安全、科技與經貿等核心議題，盼透過專業交流，深化跨大西洋政策社群對台灣議題的瞭解，是促進歐美學研界與台灣連結的重要對話平台。