卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

在9日大陸外交部發言人例行記者會上，彭博社記者提問，上周末，台灣行政院長卓榮泰訪問日本、觀看棒球比賽，並稱「以私人身份對『那位女士』進行了拜訪，這次東京之行無任何官方性質」。中方是否接受這個解釋？

除上述表示外，郭嘉昆並指出，中方高度警惕，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破。日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。

「中方將堅定不移打擊『台獨』分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整。」郭嘉昆說。

3月8日，大陸外長王毅在兩會外長記者會談及中日關係時曾對日本提出質問，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？所謂『集體自衛權』是否意味著掏空規定放棄交戰權的和平憲法？」

隨後，他把問題拉向歷史縱深：「聯想到當年日本軍國主義曾以『存亡危機事態』為藉口對外發動侵略戰爭，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？」

王毅最後落下的是宣示性的一句：「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民，也絕不允許任何人再為殖民張目、為侵略翻案。」

台灣問題 集體自衛權 日本 卓榮泰

