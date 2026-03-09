龍蝦成大陸AI圈潮流！深圳龍崗支持OpenClaw發展 擬首發「AI龍蝦十條」
開源AI智能體OpenClaw近期在中國大陸爆紅，「養龍蝦」成為AI圈新潮流，也成為2026年3月上旬大陸的網路熱搜話題。為搶佔智能經濟發展機遇，深圳市龍崗區7日發布「龍蝦十條」，面向全球智能體開發者及OPC（One Person Company，一人公司）創業者公開徵求意見，並計畫打造全球智能體創業首選地。
根據政策內容，「龍蝦十條」以「零成本啟動」為核心亮點，為開發者提供從技術部署、算力支援到出海服務等全鏈條支持，並設立產業基金，對符合條件的項目最高給予人民幣1,000萬元股權投資。
今年大陸兩會政府工作報告首次提出「智能體」概念，明確提出「培育智能經濟新形態」。龍崗推出「龍蝦十條」，被視為地方政府加速布局AI智能體產業的一項嘗試。
此外，「龍蝦十條」也是中國大陸首個針對OpenClaw及OPC（一人公司）的專項扶持政策。
「龍蝦十條」相關政策如下：
一、提供OpenClaw免費部署服務與OpenClaw類智能體工具開發支援，符合條件的項目最高可獲人民幣200萬元補貼。
二、OpenClaw專屬資料服務支援：開放低空、交通、醫療、及城市治理等脫敏公共資料，並減免資料使用費，相關資料治理與標注服務最高補助50%。對購買AI NAS設備（龍蝦盒子）最高補貼30%。
三、OpenClaw類智能體工具採購支援：實施「OpenClaw數字員工應用券」，支援企業採購或自建OpenClaw智能體應用，補助最高為項目投入的40%，單家企業每年最高200萬元。
四、OpenClaw類智能體工具應用示範支援：聚焦智慧製造、政務及醫療等領域遴選「龍崗區OpenClaw應用示範項目」，並按實際投入30%給予獎勵，最高100萬元。
五、AIGC模型調用支援：符合條件的區內AIGC企業使用國內大模型進行AIGC創作生產時，按實際支付的模型調用費用給予30%補貼，每家企業每年最高補助人民幣100萬元。
六、算力與場景應用支援：新入駐OPC社區企業可獲3個月免費算力資源，對具示範效應的應用場景項目，最高按投入50%補助，金額最高400萬元。
七、人才與創業空間支援：吸引青年人才落戶龍崗，符合條件者最高可獲人民幣10萬元落戶補貼。新落戶OPC企業可享最長2個月免費住宿及18個月辦公空間優惠，對OPC社區運營機構每年最高補助人民幣400萬元。
八、基金融資支持：用好區科技創新「種子基金」、龍崗雲圖產業基金及人工智能產業母基金，為科技含量高、創新能力強的種子期OPC項目提供投融資管道，符合條件者最高可獲人民幣1000萬元股權投資支持。
九、產品出海支援：設立OPC「出海服務站」，提供市場拓展、跨境物流及合規諮詢等服務，對企業投保出口信用保險給予部分保費補助。
十、賽事獎勵支持：對龍崗主辦的「OPC駭客松」、創新創業大賽等活動中獲獎的OPC團隊，最高給予人民幣50萬元獎勵。對在「龍崗區OPC年度人物評選」活動中獲獎的個人，最高給予人民幣10萬元獎勵。
