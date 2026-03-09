龍蝦成大陸AI圈潮流！深圳龍崗支持OpenClaw發展 擬首發「AI龍蝦十條」

開源AI智能體OpenClaw近期在中國大陸爆紅，「養龍蝦」成為AI圈新潮流，也成為2026年3月上旬大陸的網路熱搜話題。為搶佔智能經濟發展機遇，深圳市龍崗區7日發布「龍蝦十條」，面向全球智能體開發者及OPC（One Person Company，一人公司）創業者公開徵求意見，並計畫打造全球智能體創業首選地。

根據政策內容，「龍蝦十條」以「零成本啟動」為核心亮點，為開發者提供從技術部署、算力支援到出海服務等全鏈條支持，並設立產業基金，對符合條件的項目最高給予人民幣1,000萬元股權投資。

今年大陸兩會政府工作報告首次提出「智能體」概念，明確提出「培育智能經濟新形態」。龍崗推出「龍蝦十條」，被視為地方政府加速布局AI智能體產業的一項嘗試。

此外，「龍蝦十條」也是中國大陸首個針對OpenClaw及OPC（一人公司）的專項扶持政策。

「龍蝦十條」相關政策如下：