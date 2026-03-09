快訊

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

聽新聞
0:00 / 0:00

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
淡江⼤學兩岸關係研究中⼼主任張五岳指出，中共高層權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。記者謝守真／攝影
淡江⼤學兩岸關係研究中⼼主任張五岳指出，中共高層權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。記者謝守真／攝影

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

國策研究院9日舉行「2026中國兩會與台、美、中變局」座談會，邀請多名學者、專家就兩會、台美中三角關係發表看法。張五岳指，今年人大共有2,765名代表，但有113人缺席，其中包括19名人大代表被罷免資格、9名將領及3名副國級人士，顯示北京內部整肅與政治巡視仍在持續進行，軍方尤受關注。

他表示，從習近平兩會期間的安排，也可看出北京的政策重點。習近平近年維持「下三個團組」的慣例，首先前往江蘇代表團，這顯示江蘇被視為強調發展「新質生產力」與人工智慧等科技產業，以在美中科技競爭中尋求突破。其次，習近平在政協團組與九三學社交流回應健康中國與高齡化議題，藉此穩定社會預期並提振消費信心。再來，解放軍與武警團組則展現對軍隊控制與軍權穩定的重視。

談及接班問題，張五岳指，春天看的是兩會，但今年並非中共換屆年，因此高層人事未必會出現重大變動，因此外界更應關注今年秋天的五中全會。五中全會可能涉及高層人事補齊及未來政治布局，甚至可能釋出有關中共「二十一大」接班安排的初步訊號。他認為，透過此次會議，外界可初步判斷習近平是否開始規劃權力交接，或仍持續鞏固現有權力結構，是觀察中國政治動向的重要窗口。

張五岳表示，人事布局與接班安排的初步定案，很可能在五中全會後明朗化。他強調，若要準備權力交接，涉及政治局常委升遷及關鍵軍事或黨內人事安排，都需要提前完成，因此今年兩會不會是觀察人事調整的重點，而五中全會才是相關訊號釋出的關鍵時點。

台灣大學政治學系名譽教授明居正則指，「這幾年有一個很明確的感覺，習近平不管是對文官或對武官的『清洗』力度之大，超過大家的想像，表面理由都是『反貪腐』。」習近平上台初期的反腐行動在前5年間較像是「奪權」，但近十年整肅力度持續加大，對文官與武官的大規模清洗已超外界預期。他認為習近平心中已有接班人選，但不會提前公開，甚至刻意釋放不同訊號，以避免接班安排曝光。

在兩岸政策，張五岳指，北京今年兩會對台政策並未出現新的重大宣示，核心仍是「反獨」與「促融」並行，論述由中共政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤及外長王毅維持既有立場。第十五個五年規劃將推動兩岸融合發展，並可能採取實際行動落實，而非僅停留在口頭表述。他認為整體而言，今年兩岸關係挑戰多於機會，但局勢仍可維持「審慎而不悲觀」，美國期中選舉與台灣九合一選舉也或影響區域局勢。

財團法人國策研究院文教基金會9日主辦「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，邀請多名學者、專家就兩會、台美中三角關係發表看法。記者謝守真／攝影
財團法人國策研究院文教基金會9日主辦「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，邀請多名學者、專家就兩會、台美中三角關係發表看法。記者謝守真／攝影

台灣⼤學政治學系名譽教授明居正認為，習近平心中已有接班人選，但不會提前公開。記者謝守真／攝影
台灣⼤學政治學系名譽教授明居正認為，習近平心中已有接班人選，但不會提前公開。記者謝守真／攝影

北京 張五岳 中共 習近平

延伸閱讀

沈有忠：中共是印太地區的麻煩製造者與威脅來源

陸委會駁斥王毅：中共一再扭曲歷史、誆稱對台主權自欺欺人

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

大陸兩會 蔡奇：著力解決「政績觀偏差」問題

相關新聞

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

龍蝦成大陸AI圈潮流！深圳龍崗支持OpenClaw發展 擬首發「AI龍蝦十條」

開源AI智能體OpenClaw近期在中國大陸爆紅，「養龍蝦」成為AI圈新潮流，也成為2026年3月上旬大陸的網路熱搜話題。為搶佔智能經濟發展機遇，深圳市龍崗區7日發布「龍蝦十條」，面向全球智能體開發者及OPC（One Person Company，一人公司）創業者公開徵求意見，並計畫打造全球智能體創業首選地。

華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

美國聯手以色列對伊朗軍事打擊衝擊全球，儘管中國否認軍援伊朗，外媒近日對中國的動向仍有諸多揣測。據華盛頓郵報7日獨家報導，2艘隸屬伊朗國營公司的貨船，上周滿載貨物從廣東珠海出發前往伊朗，研判船上可能載有包括過氯酸鈉在內的飛彈關鍵原料，而該國營公司此前被美國及歐盟等制裁。報導認為，北京在美伊對抗期間仍罕見允許載有武器相關物資的伊朗船隻出港，與其呼籲克制立場形成對比，「顯然是經深思熟慮的決策」。

航班7次停飛 中客滯留杜拜 砸5.4萬搭頭等艙回中國

中東局勢緊張影響全球航班運行，中國多家航空公司近日陸續恢復往返中東航班，但部分中國旅客仍滯留杜拜。有中客歷經7次航班取消後，狠砸人民幣5.4萬元（約7826美元）買頭等艙機票返回中國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。