兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

國策研究院9日舉行「2026中國兩會與台、美、中變局」座談會，邀請多名學者、專家就兩會、台美中三角關係發表看法。張五岳指，今年人大共有2,765名代表，但有113人缺席，其中包括19名人大代表被罷免資格、9名將領及3名副國級人士，顯示北京內部整肅與政治巡視仍在持續進行，軍方尤受關注。

他表示，從習近平兩會期間的安排，也可看出北京的政策重點。習近平近年維持「下三個團組」的慣例，首先前往江蘇代表團，這顯示江蘇被視為強調發展「新質生產力」與人工智慧等科技產業，以在美中科技競爭中尋求突破。其次，習近平在政協團組與九三學社交流回應健康中國與高齡化議題，藉此穩定社會預期並提振消費信心。再來，解放軍與武警團組則展現對軍隊控制與軍權穩定的重視。

談及接班問題，張五岳指，春天看的是兩會，但今年並非中共換屆年，因此高層人事未必會出現重大變動，因此外界更應關注今年秋天的五中全會。五中全會可能涉及高層人事補齊及未來政治布局，甚至可能釋出有關中共「二十一大」接班安排的初步訊號。他認為，透過此次會議，外界可初步判斷習近平是否開始規劃權力交接，或仍持續鞏固現有權力結構，是觀察中國政治動向的重要窗口。

張五岳表示，人事布局與接班安排的初步定案，很可能在五中全會後明朗化。他強調，若要準備權力交接，涉及政治局常委升遷及關鍵軍事或黨內人事安排，都需要提前完成，因此今年兩會不會是觀察人事調整的重點，而五中全會才是相關訊號釋出的關鍵時點。

台灣大學政治學系名譽教授明居正則指，「這幾年有一個很明確的感覺，習近平不管是對文官或對武官的『清洗』力度之大，超過大家的想像，表面理由都是『反貪腐』。」習近平上台初期的反腐行動在前5年間較像是「奪權」，但近十年整肅力度持續加大，對文官與武官的大規模清洗已超外界預期。他認為習近平心中已有接班人選，但不會提前公開，甚至刻意釋放不同訊號，以避免接班安排曝光。

在兩岸政策，張五岳指，北京今年兩會對台政策並未出現新的重大宣示，核心仍是「反獨」與「促融」並行，論述由中共政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤及外長王毅維持既有立場。第十五個五年規劃將推動兩岸融合發展，並可能採取實際行動落實，而非僅停留在口頭表述。他認為整體而言，今年兩岸關係挑戰多於機會，但局勢仍可維持「審慎而不悲觀」，美國期中選舉與台灣九合一選舉也或影響區域局勢。

財團法人國策研究院文教基金會9日主辦「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，邀請多名學者、專家就兩會、台美中三角關係發表看法。記者謝守真／攝影