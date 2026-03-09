中共整治軍隊 學者：五中全會人事明朗化

本屆中國「兩會」正在進行，外界關注出席情況反映的軍隊整肅及人事變動。學者張五岳說，今年秋天的中共20屆五中全會是觀察重點，解放軍的人事遞補會明朗化。

財團法人國策研究院文教基金會主辦的「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」今天舉行，多名學者分析本屆兩會釋放的相關訊號。

今年中國全國人大會議應出席代表2878人，出席2765人，缺席113人，是除了疫情期間缺席人數最多的一次。缺席者中有3人屬於副國級，包括政治局委員馬興瑞，從去年中共「國慶」後就沒有在公開場合出現過。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，馬興瑞即使不是「凶多吉少」，也是前途堪憂。

另外，同為副國級的中國第十四屆全國人民代表大會常務委員會副委員長、民主建國會（民建）中央主席郝明金，以及全國政協副主席陳武也都缺席會議，張五岳認為，前者應是健康因素，後者則可能牽涉到廣西的貪腐案件以及自身健康因素。

在解放軍方面，中共中央軍委7個委員僅剩下主席習近平和副主席張升民，其他所有的委員全部遭到整肅。解放軍35至40名上將當中，目前為止正常活動的上將大概只有4名，包括張升民、國防部部長董軍以及去年底任命的東部戰區司令楊志斌跟中部戰區司令韓勝延。

張五岳說，他相信軍隊清查和整頓還在進行，大概到秋天的中共20屆五中全會會做出初步定案，未必全然補齊，但是應該會明朗化，因為明年就要召開中共21大（中國共產黨第21次全國代表大會）。

在涉台表述方面，張五岳強調，兩會向來不是發布對台重大舉措的場合，對台政策大概只占政府工作報告萬分之1到萬分之2，中國國務院總理本身不管台灣議題，他也不是中共中央對台工作小組成員。對台重要表述只有透過習近平在重要場合發表，譬如5年一次的黨代會，或是與外國領袖會面、國共對話這樣的場合。

他說，在北京的「十五五」（2026到2030年）規劃中，可以看出其中對兩岸融合發展怎麼進一步推進。他認為今年兩岸關係挑戰多於機遇，審慎但不悲觀。