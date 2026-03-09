快訊

中共整治軍隊 學者：五中全會人事明朗化

中央社／ 台北9日電

本屆中國「兩會」正在進行，外界關注出席情況反映的軍隊整肅及人事變動。學者張五岳說，今年秋天的中共20屆五中全會是觀察重點，解放軍的人事遞補會明朗化。

財團法人國策研究院文教基金會主辦的「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」今天舉行，多名學者分析本屆兩會釋放的相關訊號。

今年中國全國人大會議應出席代表2878人，出席2765人，缺席113人，是除了疫情期間缺席人數最多的一次。缺席者中有3人屬於副國級，包括政治局委員馬興瑞，從去年中共「國慶」後就沒有在公開場合出現過。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，馬興瑞即使不是「凶多吉少」，也是前途堪憂。

另外，同為副國級的中國第十四屆全國人民代表大會常務委員會副委員長、民主建國會（民建）中央主席郝明金，以及全國政協副主席陳武也都缺席會議，張五岳認為，前者應是健康因素，後者則可能牽涉到廣西的貪腐案件以及自身健康因素。

在解放軍方面，中共中央軍委7個委員僅剩下主席習近平和副主席張升民，其他所有的委員全部遭到整肅。解放軍35至40名上將當中，目前為止正常活動的上將大概只有4名，包括張升民、國防部部長董軍以及去年底任命的東部戰區司令楊志斌跟中部戰區司令韓勝延。

張五岳說，他相信軍隊清查和整頓還在進行，大概到秋天的中共20屆五中全會會做出初步定案，未必全然補齊，但是應該會明朗化，因為明年就要召開中共21大（中國共產黨第21次全國代表大會）。

在涉台表述方面，張五岳強調，兩會向來不是發布對台重大舉措的場合，對台政策大概只占政府工作報告萬分之1到萬分之2，中國國務院總理本身不管台灣議題，他也不是中共中央對台工作小組成員。對台重要表述只有透過習近平在重要場合發表，譬如5年一次的黨代會，或是與外國領袖會面、國共對話這樣的場合。

他說，在北京的「十五五」（2026到2030年）規劃中，可以看出其中對兩岸融合發展怎麼進一步推進。他認為今年兩岸關係挑戰多於機遇，審慎但不悲觀。

相關新聞

卓榮泰赴日看經典賽 陸外交部轟「到日本搞謀獨」：鬼鬼祟祟、令人不齒

針對行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。大陸外交部發言人郭嘉昆9日下午在例行記者會面對相關提問時表示，「你提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

龍蝦成大陸AI圈潮流！深圳龍崗支持OpenClaw發展 擬首發「AI龍蝦十條」

開源AI智能體OpenClaw近期在中國大陸爆紅，「養龍蝦」成為AI圈新潮流，也成為2026年3月上旬大陸的網路熱搜話題。為搶佔智能經濟發展機遇，深圳市龍崗區7日發布「龍蝦十條」，面向全球智能體開發者及OPC（One Person Company，一人公司）創業者公開徵求意見，並計畫打造全球智能體創業首選地。

華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

美國聯手以色列對伊朗軍事打擊衝擊全球，儘管中國否認軍援伊朗，外媒近日對中國的動向仍有諸多揣測。據華盛頓郵報7日獨家報導，2艘隸屬伊朗國營公司的貨船，上周滿載貨物從廣東珠海出發前往伊朗，研判船上可能載有包括過氯酸鈉在內的飛彈關鍵原料，而該國營公司此前被美國及歐盟等制裁。報導認為，北京在美伊對抗期間仍罕見允許載有武器相關物資的伊朗船隻出港，與其呼籲克制立場形成對比，「顯然是經深思熟慮的決策」。

航班7次停飛 中客滯留杜拜 砸5.4萬搭頭等艙回中國

中東局勢緊張影響全球航班運行，中國多家航空公司近日陸續恢復往返中東航班，但部分中國旅客仍滯留杜拜。有中客歷經7次航班取消後，狠砸人民幣5.4萬元（約7826美元）買頭等艙機票返回中國。

