快訊

杉林溪接駁車翻覆墜谷 1男遊客腦部重創宣告死亡

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸今年全國兩會，勞工的工作時間是人大代表和政協委員重點討論議題之一。（中新社）
大陸今年全國兩會，勞工的工作時間是人大代表和政協委員重點討論議題之一。（中新社）

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

據上海第一財經報導，鍾寶申表示，同時還應建立加班報酬五年追溯機制，以制度剛性規範企業加班行為，切實保障勞動者休息權與勞動報酬權。

大陸全國政協委員、溫州大學研究員蔣勝男近日接受中國新聞周刊採訪時則談到，職場女性的生育焦慮，並非來源於女性自身，而與職場「內捲」（過度競爭）氛圍有關。蔣勝男說，「不能只說『女性別焦慮』，這解決不了問題 。」

蔣勝男認為，如果夫妻雙方都面臨著需要長期加班的職場環境，工作占據了大量的家庭時間，此時女性若因為生育，又要面臨失去工作崗位，或者難以重回職場的困境，才導致了職場女性生育焦慮。

因此她建議，用人單位應按照大陸現行《勞動法》，嚴格執行每天8小時工作制，每周工作5天，不隨意且常態化加班，如此年輕夫婦才能有時間、有精力生孩子。蔣勝男呼籲大陸官方，要對加班嚴重的區域或企業，加強監管、加大處罰。

大陸 工時 全國人大

延伸閱讀

當母職成為隱形的薪資懲罰

少上一小時班差很多？北市推「育兒減少工時」 網憂：恐加速南部人北漂

北市減工時育兒預算550萬遭質疑 白喬茵舉高雄數字：陳其邁說99%完善？

蔣萬安育兒減少工時 北市公務員能適用？人事處這樣說

相關新聞

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日出席一場座談會指，今年兩會雖釋出部分政治與經濟訊號，但高層人事變動有限，真正值得關注的權力布局與接班安排，將在今年秋天召開的中共「五中全會」後逐步明朗。他分析，五中全會可能涉及政治局常委升遷及軍方與黨內重要人事安排，將為觀察習近平權力布局與未來接班方向提供窗口，也牽動兩岸及區域局勢。

伊朗駐華大使：想保障能源運輸安全 美、以須離開本地區

美國、以色列對伊朗發動軍事打擊後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布控制荷莫茲海峽的通行，導致國際油價飆漲。伊朗駐華大使法茲里9日表示，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區。」

陸中東特使晤沙國外交大臣 促各方停止軍事行動

中國政府中東問題特使翟雋8日訪問沙烏地，會見沙烏地外交大臣費薩爾，敦促各方立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級，避免對地區國家人民造成更大傷害。同日，翟雋還在利雅德會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。

重點實施「AI+」 陸交通部長：十五五要大力發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉9日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、AI激光除草機器人等也在農業上開始使用。

陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

美國聯手以色列對伊朗軍事打擊衝擊全球，儘管中國否認軍援伊朗，外媒近日對中國的動向仍有諸多揣測。據華盛頓郵報7日獨家報導，2艘隸屬伊朗國營公司的貨船，上周滿載貨物從廣東珠海出發前往伊朗，研判船上可能載有包括過氯酸鈉在內的飛彈關鍵原料，而該國營公司此前被美國及歐盟等制裁。報導認為，北京在美伊對抗期間仍罕見允許載有武器相關物資的伊朗船隻出港，與其呼籲克制立場形成對比，「顯然是經深思熟慮的決策」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。