陸人大代表建議 縮短法定勞動時間至7小時

台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起，台北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時。大陸全國人大代表、隆基綠能董事長鍾寶申則在今年大陸全國兩會期間建議，將目前每日8小時標準工時一體縮短至7小時，同時大幅提高加班工資標準並強化支付硬約束。

據上海第一財經報導，鍾寶申表示，同時還應建立加班報酬五年追溯機制，以制度剛性規範企業加班行為，切實保障勞動者休息權與勞動報酬權。

大陸全國政協委員、溫州大學研究員蔣勝男近日接受中國新聞周刊採訪時則談到，職場女性的生育焦慮，並非來源於女性自身，而與職場「內捲」（過度競爭）氛圍有關。蔣勝男說，「不能只說『女性別焦慮』，這解決不了問題 。」

蔣勝男認為，如果夫妻雙方都面臨著需要長期加班的職場環境，工作占據了大量的家庭時間，此時女性若因為生育，又要面臨失去工作崗位，或者難以重回職場的困境，才導致了職場女性生育焦慮。

因此她建議，用人單位應按照大陸現行《勞動法》，嚴格執行每天8小時工作制，每周工作5天，不隨意且常態化加班，如此年輕夫婦才能有時間、有精力生孩子。蔣勝男呼籲大陸官方，要對加班嚴重的區域或企業，加強監管、加大處罰。