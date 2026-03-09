快訊

過去一年58人被終止全國人大代表資格 超過前2年總和

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3月9日，大陸十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。受全國人大常委會委託，全國人大常委會委員長趙樂際向大會報告全國人大常委會工作。（中新社）
大陸全國人大常委會委員長趙樂際9日在人大全體會議上作人大常委會工作報告。報告中關於代表工作情況的附件提到，過去一年補選代表七人、終止代表資格58人，其中罷免55人，辭職3人。

目前，本屆全國人大實有代表2,878人。

據查閱，2024年和2025年報告披露，前一年終止代表資格人數分別為24人和30人，補選代表分別為三人。這顯示2025年3月以來的這一年中，被終止代表資格和新補選的代表人數，都超過前兩年的總和。

十四屆全國人大四次會議今日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，習近平等中共黨和國家領導人出席會議。受全國人大常委會委託，趙樂際委員長向大會報告全國人大常委會工作。

趙樂際說，今年是「十五五」開局之年，要堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，穩中求進推動人大工作高質量發展，為實現「十五五」良好開局作出貢獻。

全國人大常委會工作報告顯示，一年來，全國人大常委會依法履行備案審查職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。對報送備案的2,218件行政法規、監察法規、地方性法規、自治條例和單行條例、司法解釋、特別行政區本地法律進行審查，對公民、組織提出的6,705件審查建議逐一研究並依法反饋，組織對影響民營經濟發展、不平等對待企業等規範性文件開展集中清理。

全國人大常委會工作報告顯示，今年將圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，制定國有資產法，修改企業破產法、稅收徵收管理法、企業國有資產法、註冊會計師法、招標投標法、政府採購法、價格法、商標法、城市房地產管理法。圍繞加快建設金融強國，制訂金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

同時，今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法。圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法。圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法。加強人工智能等領域立法研究。落實重大改革舉措，依法及時作出授權決定或改革決定。

