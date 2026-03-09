中國大陸今年將制定反跨境腐敗法

美國聯手以色列對伊朗軍事打擊衝擊全球，儘管中國否認軍援伊朗，外媒近日對中國的動向仍有諸多揣測。據華盛頓郵報7日獨家報導，2艘隸屬伊朗國營公司的貨船，上周滿載貨物從廣東珠海出發前往伊朗，研判船上可能載有包括過氯酸鈉在內的飛彈關鍵原料，而該國營公司此前被美國及歐盟等制裁。報導認為，北京在美伊對抗期間仍罕見允許載有武器相關物資的伊朗船隻出港，與其呼籲克制立場形成對比，「顯然是經深思熟慮的決策」。

2026-03-09 14:30