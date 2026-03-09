聽新聞
中國大陸今年將制定反跨境腐敗法
中國大陸今年將制定反跨境腐敗法。大陸全國人大常委會9日發布的工作報告顯示，圍繞推進反腐敗國家立法，今年將制定反跨境腐敗法。
人民日報2024年7月曾報導，中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》（簡稱《決定》）提出，要推進反腐敗國家立法，修改監察法，推出反跨境腐敗法。
財新當時指出，《反跨境腐敗法》正在起草過程中，主要規制中國大陸境內企業及自然人在境外投資或從事業務過程中腐敗行為。
另一方面，工作報告也顯示，今年將加強AI人工智慧等領域立法研究。
