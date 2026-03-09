快訊

伊朗駐華大使：想保障能源運輸安全 美、以須離開本地區

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
伊朗駐華大使法茲里表示，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，美國和以色列必須離開本地區。（圖／截自伊朗駐華大使館微博影片）
伊朗駐華大使法茲里表示，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，美國和以色列必須離開本地區。（圖／截自伊朗駐華大使館微博影片）

美國、以色列對伊朗發動軍事打擊後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布控制荷莫茲海峽的通行，導致國際油價飆漲。伊朗駐華大使法茲里9日表示，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區。」

中新社報導，法茲里今日受訪時稱，「如果世界非常擔憂能源運輸安全的話，那麼必須先問一個很重要的問題：美國究竟是得到了哪個重要國際機構的授權，才對伊朗發動襲擊的？美國的行為沒有得到任何許可。」

法茲里續指，「伊朗此前一貫是荷莫茲海峽通行的安全保障者，現在也是。」他表示，美國是本地區不安全的來源，美國只能通過離開這個地區保證荷莫茲海峽和能源通道的安全，而不是增加其在本地區的軍事力量。

荷莫茲海峽是全球重要能源運輸通道，央視引述分析報導，在海灣地區內部，產油國選擇越來越少。由於出口受阻，原油被迫注入陸上儲罐與海上油輪儲存。由於儲存能力有限，伊拉克南部主要油田石油日產量已削減七成，科威特、阿聯酋以及全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯尚有部分剩餘儲存空間，但也僅能維持數天，而非數周。

隨著儲油設施逐步填滿，更多產油國將被迫減產。而如果供應中斷持續，各國政府動用戰略儲備的壓力將不斷加大。即便荷莫茲海峽重新開放，因石油運輸需要周期，市場仍需數周時間才能重新平衡，相關供應鏈也需時日才能恢復正常。

麥格理集團預期，如果荷莫茲海峽關閉數周，將引發一系列連鎖反應，可能將原油價格推高至每桶150美元，甚至更高。

對於伊朗現況，法茲里稱，根據伊朗憲法，伊朗人民從各個地區選舉出構成伊朗專家會議的代表，該會議對伊朗國家領袖的行為與履職情況進行監督，並在必要時選擇新領袖。在現任領袖喪命或不能履行職責的情況下，該會議立刻開始相關程序並選擇新領袖。

法茲里稱，在上任領袖去世至新任領袖當選期間，伊朗事務由臨時領導委員會管理。該委員會由伊朗總統、伊朗司法部負責人以及伊朗專家會議的一名代表組成。

他說，「在過去九天，伊朗已經組織了一個臨時領導委員會，而伊朗專家會議也正在履行職責，選擇新領袖。而昨天，他們已經達成一致，在數名候選人當中選擇穆傑塔巴．哈梅內伊擔任新任領袖，他現在具備伊朗憲法中所規定的所有領袖必須具備的條件。」

美國、以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布控制荷莫茲海峽的通行，導致國際油價飆漲。（美聯社）
美國、以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布控制荷莫茲海峽的通行，導致國際油價飆漲。（美聯社）

伊拉克 國際油價

