陸中東特使晤沙國外交大臣 促各方停止軍事行動

中國政府中東問題特使翟雋8日訪問沙烏地，會見沙烏地外交大臣費薩爾，敦促各方立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級，避免對地區國家人民造成更大傷害。同日，翟雋還在利雅德會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。

據中國外交部官網9日消息，費薩爾表示，沙方深知戰事升級外溢的危險，一直保持最大限度克制。沙方贊賞中方一直主持公道正義，希望中方繼續發揮積極作用，推動停火止戰，避免地區局勢進一步惡化。

翟雋表示，中方對當前地區緊張局勢深表關切。中方始終認為，聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則應得到維護。海灣地區各國主權、安全和領土完整不容侵犯，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

他強調，促和止戰是走出當前困局的根本出路，中方敦促各方立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級，避免對地區國家人民造成更大傷害。作為秉持公道正義的大國和沙國的好朋友、好伙伴，中方將繼續發揮建設性作用，願同沙方一道積極做各方工作，為維護海灣地區和平穩定作出不懈努力。

翟雋在會見布達維時表示，當前地區局勢高度複雜敏感，中方敦促各方立即停火止戰，防止緊張事態進一步升級，盡早重回談判軌道。中方讚賞海合會特別外長會強調對話和外交是克服當前危機、維護地區穩定的唯一途徑。中方將進一步發揮建設性作用，與海合會和海灣國家一道，積極促和止戰，推動緊張局勢降溫。