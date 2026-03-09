中國中東問題特使會見沙烏地外長及海合會秘書長

美以伊開戰一週，中國中東問題特使翟雋8日會見沙烏地阿拉伯外交大臣費瑟及海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。翟雋重申，當前地區局勢高度複雜敏感，中方敦促各方立即停火止戰，防止緊張事態進一步升級，盡早重回談判軌道。

央視9日報導，翟雋8日在沙國會見費瑟（Faisal binFarhan Al Saud）時表示，中方對當前地區緊張局勢深表關切，中方始終認為，海灣地區各國主權、安全和領土完整不容侵犯，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責，促和止戰是走出當前困局的根本出路。

翟雋表示，作為秉持公道正義的大國和沙烏地阿拉伯的好朋友、好夥伴，中方將繼續發揮建設性作用，願與沙方一道積極做各方工作，為維護海灣地區和平穩定做出不懈努力。

據央視報導，費瑟表示，中東地區形勢正經歷前所未有的危機，戰火蔓延至包括沙烏地阿拉伯在內的海灣國家，嚴重威脅地區穩定，影響全球能源供應和航運安全，希望中方繼續發揮積極作用，推動停火止戰，避免地區局勢進一步惡化。

翟雋在利雅得會見布達維（Jasem MohamedAlbudaiwi）時表示，當前地區局勢高度複雜敏感，中方敦促各方立即停火止戰，防止緊張事態進一步升級，盡早重回談判軌道。中方將進一步發揮建設性作用，與海合會和海灣國家一道積極促和止戰，推動緊張局勢降溫。

報導引述布達維表示，海灣地區緊張局勢升級嚴重威脅全球安全和穩定，不符合任何一方利益。海合會願加強與中方溝通協調，共同推動局勢走向緩和。

中國外交部長王毅昨天在中國「兩會」（人大、政協）外長記者會上表示，面對陷入戰火的中東，這是一場本不應該發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭，歸結一句話就是停火止戰。