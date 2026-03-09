快訊

新品還沒完！蘋果2026還有「10多款果粉敲碗新品」 包含智慧家電準備發售

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

重點實施「AI+」 陸交通部長：十五五要大力發展智慧交通

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
大陸農業農村部長韓俊指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、AI激光除草機器人等也在農業上開始使用。記者黃雅慧／攝影
大陸農業農村部長韓俊指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、AI激光除草機器人等也在農業上開始使用。記者黃雅慧／攝影

大陸交通運輸部部長劉偉9日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、AI激光除草機器人等也在農業上開始使用。

具體而言，劉偉表示，十五五期間，要全面推進「人工智慧+」公路檢測等典型場景的規模化應用，大力推動智慧公路、智慧港口、智能航運建設發展。

與此同時，劉偉稱，今年大陸交通運輸部將著力實施高速公路服務區機制升級行動：一是進一步完善充電服務設施，重點是提升大功率充電能力，努力緩解找樁難、排隊長的難題；二是進一步完善適老服務設施，重點推動服務區公廁適老化改造，坐便位比例要提高到20%以上，解決老年人入廁不便的問題；三是進一步完善貨車司機服務設施，將進一步擴大司機之家的覆蓋面，讓更多司機在路途中吃上熱飯、喝上熱水、洗上熱水澡。

劉偉透露大陸交通相關數據，目前大陸全國每天高速公路上約3,000萬輛小客車通行，高鐵發送旅客約1,000萬人次，民航運送約200多萬人次；大陸全國每天有約1億人乘坐地鐵軌道交通、1億人乘坐公共汽電車、1億人乘坐出租車網約車通勤出行；大陸全國平均每天攬收快遞約5.5億件，平均每人每周收3件快遞。

此外，農業科技發展也有進展，韓俊稱，「十四五」時期，大陸農業科技進步貢獻率已超過64%，良種覆蓋率超過96%，農作物耕種收綜合機械化率達到76.7%，主要糧食作物已全程實現機械化。去年，農業中使用的無人機超過30萬架，在全世界是最多的，服務耕地面積4.6億畝。

大陸交通運輸部部長劉偉9日上午表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。記者黃雅慧／攝影
大陸交通運輸部部長劉偉9日上午表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。記者黃雅慧／攝影

延伸閱讀

建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

中共人大代表陳雲英：登陸不熟悉十五五規劃 像瞎子摸象

雷軍：AI時代 未來每周只需工作3天、每天2小時

AI影響深刻 陸人社部推動穩就業

相關新聞

重點實施「AI+」 陸交通部長：十五五要大力發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉9日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、AI激光除草機器人等也在農業上開始使用。

沈有忠：中共是印太地區的麻煩製造者與威脅來源

在2026年大陸「兩會」期間，國策研究院9日舉行「2026中國兩會與台、美、中變局」座談會。陸委會副主委沈有忠表示，中共近年透過外交與經濟手段擴張影響力並加大對台壓力。針對大陸外長王毅在兩會期間外長記者會談及台灣問題並引用二戰歷史檔案，沈有忠指，中共相關說法並不令人意外，北京近年持續操作相關歷史議題，但相關論述扭曲歷史事實，也刻意忽略中華民國存在於台灣的客觀事實。

日媒透露 陸副外長對卓榮泰赴日觀看WBC提出抗議

行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。日媒《中國新聞》報導，日本政府相關人士8日透露，大陸外交部副部長孫衛東7日對此致電日本駐中國大使金杉憲治提出抗議。不過，大陸外交部官網和中國駐日本大使館官網迄今尚無相關訊息。

大陸全國人大台灣代表周琪：任何台獨史觀都是褻瀆先烈

大陸全國人大代表、遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪9日在十四屆全國人大四次會議第二場「代表通道」上針對台灣光復80周年議題回應，他回述台灣青年參與該段歷史的內容，同時強調，任何企圖歪曲這段歷史、割裂兩岸聯繫的「台獨」史觀都是對歷史的背叛、對先烈的褻瀆。

陸兩會「兩高」報告 提對「破壞國家統一的李延賀」判刑

大陸「兩會」議程已進行到了一半，今日上午，大陸全國人大會議審查「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）報告，當中大陸最高人民法院院長張軍特別提到，深化「反分裂」鬥爭，依法懲戒「台獨頑固份子」，報告文本還提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作，而工作報告也進一步揭露，展望未來工作，據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。