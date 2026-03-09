重點實施「AI+」 陸交通部長：十五五要大力發展智慧交通

大陸交通運輸部部長劉偉9日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、AI激光除草機器人等也在農業上開始使用。

具體而言，劉偉表示，十五五期間，要全面推進「人工智慧+」公路檢測等典型場景的規模化應用，大力推動智慧公路、智慧港口、智能航運建設發展。

與此同時，劉偉稱，今年大陸交通運輸部將著力實施高速公路服務區機制升級行動：一是進一步完善充電服務設施，重點是提升大功率充電能力，努力緩解找樁難、排隊長的難題；二是進一步完善適老服務設施，重點推動服務區公廁適老化改造，坐便位比例要提高到20%以上，解決老年人入廁不便的問題；三是進一步完善貨車司機服務設施，將進一步擴大司機之家的覆蓋面，讓更多司機在路途中吃上熱飯、喝上熱水、洗上熱水澡。

劉偉透露大陸交通相關數據，目前大陸全國每天高速公路上約3,000萬輛小客車通行，高鐵發送旅客約1,000萬人次，民航運送約200多萬人次；大陸全國每天有約1億人乘坐地鐵軌道交通、1億人乘坐公共汽電車、1億人乘坐出租車網約車通勤出行；大陸全國平均每天攬收快遞約5.5億件，平均每人每周收3件快遞。

此外，農業科技發展也有進展，韓俊稱，「十四五」時期，大陸農業科技進步貢獻率已超過64%，良種覆蓋率超過96%，農作物耕種收綜合機械化率達到76.7%，主要糧食作物已全程實現機械化。去年，農業中使用的無人機超過30萬架，在全世界是最多的，服務耕地面積4.6億畝。