中國2026年將制定反跨境腐敗法

大陸交通運輸部部長劉偉9日上午在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，「十五五」時期，將重點深入實施「人工智慧+」行動，大力發展智慧交通。同時要努力緩解服務區充電難的問題；大陸農業農村部長韓俊也指，目前智慧採摘機器人、智慧灌溉機器人、AI激光除草機器人等也在農業上開始使用。

2026-03-09 13:11