中國2026年將制定反跨境腐敗法
中國十四屆全國人大四次會議今天上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。根據全國人大常委會今天發布的工作報告顯示，將針對推進反腐敗國家立法，今年將制定反跨境腐敗法。
人民日報2024年報導，中共20屆三中全會審議通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」提出，要推進反腐敗國家立法，修改監察法，頒布反跨境腐敗法。
陸媒財新網報導，「反跨境腐敗法」正在起草過程中，主要規制中國境內企業及自然人在境外投資或從事業務過程中腐敗行為。
另外，根據工作報告，今年將加強人工智慧等領域立法研究，制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。
今年全國人大的任務包含，推動憲法全面貫徹實施；注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加注重保障和促進社會公平正義，聚焦保障「十五五」規劃貫徹實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，著力提高立法質量；進一步增強監督工作針對性實效性；服務保障代表依法履職；積極展開人大對外交往。
