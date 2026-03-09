中國兩會 提富察涉破壞國家統一遭定罪判刑

中國全國人大會議今天審查「兩高」報告，報告文本提到八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，聲稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

富察去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，此前他已被限制人身自由2年，依法可折抵刑期，但目前獲釋時間仍無消息。

今天上午中國全國人大會議審查「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）報告。中國最高人民法院院長張軍提到，去年堅決捍衛國家安全。「深化反顛覆、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭。嚴懲『台獨』頑固分子」。

張軍的報告還提到將會「嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密、宗教極端等危害國家安全犯罪」、「加強港澳台僑同胞權益保護」等。

中國最高人民檢察院檢察長應勇做工作報告，提及去年依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。依法懲治「台獨頑固分子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。依法辦理涉港澳台和涉僑案件2180件。支持福建、廣東等地檢察機關加強對台司法互助聯絡窗口建設等。