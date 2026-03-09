沈有忠：中共是印太地區的麻煩製造者與威脅來源

在2026年大陸「兩會」期間，國策研究院9日舉行「2026中國兩會與台、美、中變局」座談會。陸委會副主委沈有忠表示，中共近年透過外交與經濟手段擴張影響力並加大對台壓力。針對大陸外長王毅在兩會期間外長記者會談及台灣問題並引用二戰歷史檔案，沈有忠指，中共相關說法並不令人意外，北京近年持續操作相關歷史議題，但相關論述扭曲歷史事實，也刻意忽略中華民國存在於台灣的客觀事實。

沈有忠分析，中共多次利用「人類命運共同體」與「世界市場」等外交話術作為包裝，實際上與威權國家抱團，推動威權主義擴張，成為印太地區的麻煩製造者與破壞和平的威脅來源。他續指，中共2026年恐將重心放在周邊國家和歐洲，一方面鞏固「全球南方」與「一帶一路」，另一方面利用經濟手段將全球供應鏈與中國市場綑綁。中共一方面強調反對單邊與霸凌，另一方面卻不斷企圖改變台海現狀，加大對台灣的霸凌，甚至加大對台灣社會跨境鎮壓的不文明作為。

在兩岸關係上，沈有忠強調，中共不斷強調二戰後的國際秩序。歷史事實是，二戰後國際秩序幾乎都是由中華民國參與建立，中華民國在台灣迄今屹立不搖，民主政治與經濟發展日益茁壯。中共罔顧歷史真相、不願正視中華民國始終存在的客觀事實，是對歷史的無知和扭曲，也是兩岸陷入僵局的主要原因。他呼籲各方認清中共威權本質，共同維護台海及區域和平。

針對習近平7日在中共全國人大解放軍和武警部隊代表團上的相關講話，沈有忠指出，強調「軍中不容二心」及「全軍聽習指揮」，反映領導層對軍隊控制力的不安。近年習近平從火箭軍與裝備部起，對高階將領進行大規模清洗，企圖將解放軍打造為「為黨所用、為習所用」的軍隊，而非保衛中國人民。

沈有忠強調，習近平以政治建軍、改革肅貪整肅異己，也加大對台軍事威脅。他以8日「Team Taiwan」延長賽擊敗南韓隊為例，指出面對強敵，只有團結一心並壯大實力才能獲勝。他呼籲，國家主權與自由民主是台灣不分黨派的最大公約數，國會應支持強化國防，並加速與美、日等民主國家合作。

沈有忠在會前聯訪時還提到，對於王毅8日在大陸全國兩會記者會上的說法並不意外，中共操作「三個八十年」或二戰歷史檔案，是對歷史事實的扭曲，也忽略中華民國在台灣的客觀存在。他呼籲北京應正視歷史事實，在此基礎上正面展開與台灣交流，促進雙方和平發展。

另就月底可能舉行的川習會，沈有忠表示，政府相關部門持續掌握情勢。對於美中若強調在印太地區和平貢獻，台灣希望現狀維持和平穩定，並永續發展。台灣將持續與美國對話，加強與日本溝通。

他指出，對台灣而言沒有「選不選邊」問題，「我們永遠都是在自由民主這一邊」。他表示，美中溝通不見得是壞事，可交換訊息、控管風險，台灣將持續強化國防自主，並與印太盟國深化合作。