聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
台日關係再度出現新突破，行政院長卓榮泰7日快閃東京觀看WBC「台捷大戰」，為中華隊應援。圖為卓榮泰8日前往台北車站與民眾觀賞WBC「台韓之戰」前受訪時稱，他此次日本行為私人行程。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。日媒《中國新聞》報導，日本政府相關人士8日透露，大陸外交部副部長孫衛東7日對此致電日本駐中國大使金杉憲治提出抗議。不過，大陸外交部官網和中國駐日本大使館官網迄今尚無相關訊息。

報導稱，金杉憲治告訴孫衛東，日本在涉及台灣問題上的立場沒有任何改變。日本政府相關人士則表示，卓榮泰此次訪日屬「私人訪問」，政府不予評論。

事實上，台日關係近年來頻頻出現新突破。去年7月25日，日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司在臉書發布與我外交部長林佳龍及駐日代表李逸洋合照，表示在林佳龍前往2025年世界博覽會（大阪關西世博）前，雙方會面進行意見交換。當時已被視為日本下一任首相熱門人選的前經濟安全保障大臣高市早苗也在現場。

緊接著去年8月6日，我駐日代表李逸洋代表台灣出席廣島市和平紀念儀式。這是自1947年廣島舉辦該紀念儀式以來，台灣首次受邀出席。

大陸外長王毅8日在全國兩會記者會上回答日本共同社記者針對中日關係提問時，對日本提出「四問」：台灣事務是中國的內政，日本有什麽資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麽權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？

王毅說，「希望廣大的日本人民能夠擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍。已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。」

沈有忠：中共是印太地區的麻煩製造者與威脅來源

在2026年大陸「兩會」期間，國策研究院9日舉行「2026中國兩會與台、美、中變局」座談會。陸委會副主委沈有忠表示，中共近年透過外交與經濟手段擴張影響力並加大對台壓力。針對大陸外長王毅在兩會期間外長記者會談及台灣問題並引用二戰歷史檔案，沈有忠指，中共相關說法並不令人意外，北京近年持續操作相關歷史議題，但相關論述扭曲歷史事實，也刻意忽略中華民國存在於台灣的客觀事實。

日媒透露 陸副外長對卓榮泰赴日觀看WBC提出抗議

行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。日媒《中國新聞》報導，日本政府相關人士8日透露，大陸外交部副部長孫衛東7日對此致電日本駐中國大使金杉憲治提出抗議。不過，大陸外交部官網和中國駐日本大使館官網迄今尚無相關訊息。

大陸全國人大台灣代表周琪：任何台獨史觀都是褻瀆先烈

大陸全國人大代表、遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪9日在十四屆全國人大四次會議第二場「代表通道」上針對台灣光復80周年議題回應，他回述台灣青年參與該段歷史的內容，同時強調，任何企圖歪曲這段歷史、割裂兩岸聯繫的「台獨」史觀都是對歷史的背叛、對先烈的褻瀆。

陸兩會「兩高」報告 提對「破壞國家統一的李延賀」判刑

大陸「兩會」議程已進行到了一半，今日上午，大陸全國人大會議審查「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）報告，當中大陸最高人民法院院長張軍特別提到，深化「反分裂」鬥爭，依法懲戒「台獨頑固份子」，報告文本還提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作，而工作報告也進一步揭露，展望未來工作，據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

大陸人大委員長工作報告 提去年「堅持運用法律手段打擊台獨」

大陸「兩會」議程進行到了一半，今日大陸全國人大會議聽取大陸人大委員長趙樂際的常委會工作報告，報告提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力。

