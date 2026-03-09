日媒透露 陸副外長對卓榮泰赴日觀看WBC提出抗議

行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。日媒《中國新聞》報導，日本政府相關人士8日透露，大陸外交部副部長孫衛東7日對此致電日本駐中國大使金杉憲治提出抗議。不過，大陸外交部官網和中國駐日本大使館官網迄今尚無相關訊息。

報導稱，金杉憲治告訴孫衛東，日本在涉及台灣問題上的立場沒有任何改變。日本政府相關人士則表示，卓榮泰此次訪日屬「私人訪問」，政府不予評論。

事實上，台日關係近年來頻頻出現新突破。去年7月25日，日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司在臉書發布與我外交部長林佳龍及駐日代表李逸洋合照，表示在林佳龍前往2025年世界博覽會（大阪關西世博）前，雙方會面進行意見交換。當時已被視為日本下一任首相熱門人選的前經濟安全保障大臣高市早苗也在現場。

緊接著去年8月6日，我駐日代表李逸洋代表台灣出席廣島市和平紀念儀式。這是自1947年廣島舉辦該紀念儀式以來，台灣首次受邀出席。

大陸外長王毅8日在全國兩會記者會上回答日本共同社記者針對中日關係提問時，對日本提出「四問」：台灣事務是中國的內政，日本有什麽資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麽權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？

王毅說，「希望廣大的日本人民能夠擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍。已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。」