大陸全國人大台灣代表周琪：任何台獨史觀都是褻瀆先烈

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
大陸全國人大代表、遼寧省台灣同胞聯誼會會長、周琪9日在十四屆全國人大四次會議第二場「代表通道」上針對台灣光復80周年議題回應。記者黃雅慧／攝影
大陸全國人大代表、遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪9日在十四屆全國人大四次會議第二場「代表通道」上針對台灣光復80周年議題回應，他回述台灣青年參與該段歷史的內容，同時強調，任何企圖歪曲這段歷史、割裂兩岸聯繫的「台獨」史觀都是對歷史的背叛、對先烈的褻瀆。

公開訊息顯示，周琪為台灣台南人，實則是1968年3月在中國大陸出生。他同時是現任大陸全國台聯第十一屆理事會副會長，遼寧省台聯會長。

周琪稱，大陸全國人大常委會在台灣光復80周年前夕通過決定，以法律形式設立台灣光復紀念日，這既是對歷史的莊嚴紀念，更充分彰顯兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。「歷史清晰表明，台灣光復是全民族抗戰的勝利成果，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女前仆後繼、浴血奮戰所取得。」

談及未來，周琪表示有幾點工作：

一、將繼續傳承和弘揚兩岸同胞共同抗日所凝結成的偉大抗戰精神，進一步發揮台灣義勇隊成立舊址等涉台抗戰遺跡的作用，將其打造成兩岸青年交流的重要基地；

二、歡迎更多台灣青年祖國大陸看一看真實的檔案文獻和歷史遺跡，瞭解兩岸同胞並肩抗戰的英勇事跡；

三、致力於推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，堅決反對台獨分裂和外來干涉，守護好中華民族的共同家園。」

周琪說，在日本殖民50年期間，從丘逢甲等人的武裝抵抗，簡大獅、柯鐵虎的武裝起義，到林獻堂、蔣渭水的文化抗爭，再到霧社起義中少數民族同胞的悲壯抗爭、李友邦1939年在浙江金華組建台灣義勇隊等等，代表台灣青年的參與。

他說，「台灣同胞始終以各種形式與殖民者進行不屈不撓的鬥爭。特別是1937年全民族抗戰爆發後，『欲救台灣必先救祖國』成為無數台灣志士的共識。他們深知，只有祖國抗戰勝利，台灣才能真正光復。」值得注意的是，在周琪述說這段歷史時，許多委員、代表駐足在旁聆聽。

