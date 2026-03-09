分析：中國兩會吹暖風 以經濟建設為中心

據分析，美以伊開戰已一週，正在舉行的中國全國人大和政協「兩會」（人大、政協）卻「吹暖風」，對美國、日本和台灣沒有發出「戰狼話語」，明確以經濟建設為中心。

香港明報今天在一篇評論文章中表示，儘管發生了美國襲擊伊朗戰爭，但「兩會」迄今為止，沒有戰狼話語；外交部部長王毅在中外記者會上，除了涉日表態較為強硬，其他話題均較溫和，兼且迴避了涉台「統一時間表和路線圖」的提問。

此外，王毅還暗示美國總統川普訪問中國一事不受戰爭影響，表態將繼續擴大朋友圈，優化人員往來政策。

文章同時表示，全國政協委員、中國駐日本大使吳江浩連續幾天現身「兩會」會場，受到台、日、香港媒體包圍，但他也沒有藉機炮轟日本首相高市早苗。

文章表示，種種迹象顯示，此次「兩會」不論是對內和對外都「吹暖風」，回歸「經濟建設為中心」。會出現此情況，與國內外環境變化有關。

文章認為，在國際上，經濟民族主義、貿易保護主義正在抬頭，這對中國發展造成影響；在中國國內方面，要在2035年基本實現社會主義現代化的目標，未來5年年均GDP（經濟成長）需要保持在5%左右，但如今中國正面臨內捲、消費不振、人口萎縮等問題，說到底還是要發展，提振經濟。