快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

分析：中國兩會吹暖風 以經濟建設為中心

中央社／ 香港9日電

據分析，美以伊開戰已一週，正在舉行的中國全國人大和政協「兩會」（人大、政協）卻「吹暖風」，對美國、日本和台灣沒有發出「戰狼話語」，明確以經濟建設為中心。

香港明報今天在一篇評論文章中表示，儘管發生了美國襲擊伊朗戰爭，但「兩會」迄今為止，沒有戰狼話語；外交部部長王毅在中外記者會上，除了涉日表態較為強硬，其他話題均較溫和，兼且迴避了涉台「統一時間表和路線圖」的提問。

此外，王毅還暗示美國總統川普訪問中國一事不受戰爭影響，表態將繼續擴大朋友圈，優化人員往來政策。

文章同時表示，全國政協委員、中國駐日本大使吳江浩連續幾天現身「兩會」會場，受到台、日、香港媒體包圍，但他也沒有藉機炮轟日本首相高市早苗。

文章表示，種種迹象顯示，此次「兩會」不論是對內和對外都「吹暖風」，回歸「經濟建設為中心」。會出現此情況，與國內外環境變化有關。

文章認為，在國際上，經濟民族主義、貿易保護主義正在抬頭，這對中國發展造成影響；在中國國內方面，要在2035年基本實現社會主義現代化的目標，未來5年年均GDP（經濟成長）需要保持在5%左右，但如今中國正面臨內捲、消費不振、人口萎縮等問題，說到底還是要發展，提振經濟。

延伸閱讀

港媒分析兩會陸外交高層調整：耿爽不爽？秦剛貶副部級

中國兩會期間 王滬寧：推動兩岸關係和平發展

兩會／跳「科目三」被王毅點讚 伊拉克記者成中國女婿

分散美軍注意力？時代雜誌：伊朗戰爭反挫北京銳氣 台灣受到鞏固

相關新聞

沈有忠：中共是印太地區的麻煩製造者與威脅來源

在2026年大陸「兩會」期間，國策研究院9日舉行「2026中國兩會與台、美、中變局」座談會。陸委會副主委沈有忠表示，中共近年透過外交與經濟手段擴張影響力並加大對台壓力。針對大陸外長王毅在兩會期間外長記者會談及台灣問題並引用二戰歷史檔案，沈有忠指，中共相關說法並不令人意外，北京近年持續操作相關歷史議題，但相關論述扭曲歷史事實，也刻意忽略中華民國存在於台灣的客觀事實。

日媒透露 陸副外長對卓榮泰赴日觀看WBC提出抗議

行政院長卓榮泰7日現身日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊加油。日媒《中國新聞》報導，日本政府相關人士8日透露，大陸外交部副部長孫衛東7日對此致電日本駐中國大使金杉憲治提出抗議。不過，大陸外交部官網和中國駐日本大使館官網迄今尚無相關訊息。

大陸全國人大台灣代表周琪：任何台獨史觀都是褻瀆先烈

大陸全國人大代表、遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪9日在十四屆全國人大四次會議第二場「代表通道」上針對台灣光復80周年議題回應，他回述台灣青年參與該段歷史的內容，同時強調，任何企圖歪曲這段歷史、割裂兩岸聯繫的「台獨」史觀都是對歷史的背叛、對先烈的褻瀆。

陸兩會「兩高」報告 提對「破壞國家統一的李延賀」判刑

大陸「兩會」議程已進行到了一半，今日上午，大陸全國人大會議審查「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）報告，當中大陸最高人民法院院長張軍特別提到，深化「反分裂」鬥爭，依法懲戒「台獨頑固份子」，報告文本還提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作，而工作報告也進一步揭露，展望未來工作，據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

大陸人大委員長工作報告 提去年「堅持運用法律手段打擊台獨」

大陸「兩會」議程進行到了一半，今日大陸全國人大會議聽取大陸人大委員長趙樂際的常委會工作報告，報告提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。