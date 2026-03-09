陸兩會「兩高」報告 提對「破壞國家統一的李延賀」判刑

大陸「兩會」議程已進行到了一半，今日上午，大陸全國人大會議審查「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）報告，當中大陸最高人民法院院長張軍特別提到，深化「反分裂」鬥爭，依法懲戒「台獨頑固份子」，報告文本還提到了八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

張軍在口頭報告中，提到了去年堅決捍衛國家安全。「深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭。嚴懲『台獨』頑固分子」。依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。

完整文件則還提到了「堅決捍衛國家安全。深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭，推進反恐維穩法治化常態化。貫徹反分裂國家法，嚴懲『台獨』頑固分子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

李延賀出生於大陸遼寧，曾來台創辦八旗文化出版社，另一半是台灣人，2023年3月返回上海後即失聯，同年4月26日陸方證實，他涉嫌從事「危害國家安全」的活動，正接受國家安全機關調查。

去年3月大陸國台辦向外披露，李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，已於去年2月17日一審公開宣判，隨後進一步指出，他被以「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

另據統計，去年大陸法院審結涉港澳台案件3.1萬件，同比增長15.6%。廣東法院特邀港澳調解組織調解近千起涉外涉港澳糾紛案件。邀請129名台胞調解員入駐涉台調解平台，妥善化解涉台胞台企權益保護糾紛。江蘇、浙江、福建等地選聘港澳台同胞和僑胞擔任人民陪審員、調解員參與相關司法活動。

對於今年大陸最高法院工作安排，張軍的報告則提到了將會「嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密、宗教極端等危害國家安全犯罪」、「加強港澳台僑同胞權益保護」等。

至於大陸最高人民檢察院院長應勇所作工作報告，則提及去年依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。依法懲治「台獨頑固分子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，「維護國家主權、統一和領土完整」。依法辦理涉港澳台和涉僑案件2180件。支持福建、廣東等地檢察機關加強對台司法互助聯絡窗口建設等。

今年大陸最高人民檢察院將會「把捍衛政治安全擺在首位，嚴懲危害國家安全犯罪。服務國防和軍隊現代化。協同推進反腐敗鬥」。