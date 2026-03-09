快訊

建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作。記者黃雅慧／攝影
十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作。記者黃雅慧／攝影

十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作，而工作報告也進一步揭露，展望未來工作，據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

工作報告顯示，今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法；圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法；圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法；值得注意的是，在AI發展下，將加強AI等領域立法研究。落實重大改革舉措，依法及時作出授權決定或改革決定。

工作報告表示，在圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制上，制定國有資產法，修改企業破產法、稅收徵收管理法、企業國有資產法、註冊會計師法、招標投標法、政府採購法、價格法、商標法、城市房地產管理法。

此外，工作報告指出，今年將檢查海南自由貿易港法、旅遊法、糧食安全保障法、職業教育法、無障礙環境建設法、青藏高原生態保護法等六件法律的實施情況。

展望今後一年大陸全國人大任務，趙樂際報告中提出六項內容：一是推動憲法全面貫徹實施；二是注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加註重保障和促進社會公平正義，聚焦保障「十五五」規劃貫徹實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，著力提高立法質量；三是進一步增強監督工作針對性實效性；四服務保障代表依法履職；五是積極開展人大對外交往。

對於過去一年大陸全國人大的工作成果，趙樂際表示，一年來，共審議法律、法律解釋、決定草案40件，制定法律6件，修改法律14件，作出法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。決定批准條約、重要協定9項。其中，在經濟領域立法上，制定民營經濟促進法、修改反不正當競爭法、民用航空法；修改漁業法；修改海商法、仲裁法、對外貿易法，更好服務高水平對外開放。

大陸「兩會」議程進行到了一半，今日大陸全國人大會議聽取大陸人大委員長趙樂際的常委會工作報告，報告提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」,並指出堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力。

