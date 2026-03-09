建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作，而工作報告也進一步揭露，展望未來工作，據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

工作報告顯示，今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法；圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法；圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法；值得注意的是，在AI發展下，將加強AI等領域立法研究。落實重大改革舉措，依法及時作出授權決定或改革決定。

工作報告表示，在圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制上，制定國有資產法，修改企業破產法、稅收徵收管理法、企業國有資產法、註冊會計師法、招標投標法、政府採購法、價格法、商標法、城市房地產管理法。

此外，工作報告指出，今年將檢查海南自由貿易港法、旅遊法、糧食安全保障法、職業教育法、無障礙環境建設法、青藏高原生態保護法等六件法律的實施情況。

展望今後一年大陸全國人大任務，趙樂際報告中提出六項內容：一是推動憲法全面貫徹實施；二是注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加註重保障和促進社會公平正義，聚焦保障「十五五」規劃貫徹實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，著力提高立法質量；三是進一步增強監督工作針對性實效性；四服務保障代表依法履職；五是積極開展人大對外交往。

對於過去一年大陸全國人大的工作成果，趙樂際表示，一年來，共審議法律、法律解釋、決定草案40件，制定法律6件，修改法律14件，作出法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。決定批准條約、重要協定9項。其中，在經濟領域立法上，制定民營經濟促進法、修改反不正當競爭法、民用航空法；修改漁業法；修改海商法、仲裁法、對外貿易法，更好服務高水平對外開放。