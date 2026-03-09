快訊

AI時代到來 大陸這所重點大學砍掉翻譯等16個專業

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國傳媒大學黨委書記廖祥忠在大陸全國「兩會」期間透露，因應AI時代到來，去年該校一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向。（圖／取自中國傳媒大學官網）
中國傳媒大學黨委書記廖祥忠在大陸全國「兩會」期間透露，因應AI時代到來，去年該校一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向。（圖／取自中國傳媒大學官網）

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，大陸全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向。因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

中國傳媒大學成立於1954年，是中共建政後創辦的第一所傳媒類高校，其前身為北京廣播學院，現為大陸教育部直屬首批「雙一流」建設高校，中國大陸眾多知名媒體人均出自該校。

據央視新聞8日晚報導，廖祥忠在大陸全國兩會期間說，「形式改變、內容改變，還要改變思路。這門課知識點是哪裡？難點在哪裡？和未來的對接點在哪裡？還要解決破解之道，剩下的交給AI，讓學生去學習。」

廖祥忠提到，今年Seedance 2.0出現以後，他感到非常震驚，以後何去何從。

中國傳媒大學除2026年預計砍掉16個本科專業和方向，《IT之家》查詢中國傳媒大學官網公告發現，該校2025年就曾公告擬撤銷本科專業包括國際經濟與貿易、社會學等七個專業。

浙江日報旗下新媒體《潮新聞》日前則報導，吉林大學也已停招19個專業，當中六個專業屬藝術學類專業。據悉，大陸已有多所大學如川大、同濟、湖大等985相繼停招、撤銷部分藝術類專業。

報導稱，AI對很多領域的衝擊很大，藝術設計領域受到的衝擊尤為明顯，AI繪畫工具能快速完成初期概念設計與素材生成，基礎美工、標準化建模等崗位需求正被壓縮，這是產業轉型過程中、新技術出現後必然會出現的替代效應。

2025年6月，大陸教育部高等教育司發布《關於開展2025年度普通高等學校本科專業設置工作的通知》，提出要以國家戰略、市場需求和科技發展為牽引優化專業設置。把優化專業設置作為高等教育改革重點，科學調整專業設置和人才培養模式，深化新工科、新醫科、新農科、新文科建設，推動課程體系與教學內容重塑。

