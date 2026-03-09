快訊

大陸人大委員長工作報告 提去年「堅持運用法律手段打擊台獨」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸十四屆全國人大第四次會議第二次全體會議於9日上午召開，聽取人大常委會與「兩高」工作報告。（記者廖士鋒／攝影）
大陸「兩會」議程進行到了一半，今日大陸全國人大會議聽取大陸人大委員長趙樂際的常委會工作報告，報告提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力。

而大陸全國人大常委會委員長趙樂際則在工作報告中提到，去年在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，常委會根據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，常委會將10月25日設立為「台灣光復紀念日」的相關舉措，「激勵全體中華兒女為祖國統一民族復興而團結奮鬥」。

而根據報告完整版文件，則在過去一年的工作環節中，提到「憲法規定，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，常委會根據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，展現堅持一個中國原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥。

此外報告文本還有提及「堅持運用法律手段打擊『台獨』分裂勢力、反對外部勢力干涉，舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會」。

公開資料顯示，過去一年大陸方面相關作為，包含對民進黨立委沈伯洋父親的公司予以懲戒、並「依據有關法律法規」，把內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列為「台獨頑固份子」，將檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。

而針對此次兩會審議的「民族團結進步法草案」，報告中提到，制定民族團結進步促進法是「黨中央部署的重大政治任務和立法任務」。常委會兩次審議民族團結進步促進法草案並提請本次大會審議，「為鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，進一步促進各民族廣泛交往交流交融、共同團結奮鬥、共同繁榮發展夯實法治根基」。該部法案也有部分涉台內容。

大陸人大常委會委員長趙樂際9日上午作工作報告。（記者廖士鋒／攝影）
鄭英耀 台獨 沈伯洋

對台威懾！共軍東部戰區新部署2艘萬噸級055型飛彈驅逐艦

南華早報日前報導，兩艘舷號分別為109和110的共軍最新055型飛彈驅逐艦即將加入解放軍海軍…

建設金融強國 陸全國人大：今年將制定金融法、金融穩定法

十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作，而工作報告也進一步揭露，展望未來工作，據大陸全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

AI時代到來 大陸這所重點大學砍掉翻譯等16個專業

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，大陸全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向。因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

大陸外長王毅：今年是中美關係大年 川習會…議程已擺在桌上

大陸兩會期間最受矚目的外長記者會昨（8）日登場，對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到中國大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。

川普到訪…中美關係大年 王毅：議程已上桌

大陸「兩會」期間最受矚目的外長記者會昨日登場。對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

