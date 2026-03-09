大陸人大委員長工作報告 提去年「堅持運用法律手段打擊台獨」

大陸「兩會」議程進行到了一半，今日大陸全國人大會議聽取大陸人大委員長趙樂際的常委會工作報告，報告提到去年大陸人大設立「台灣光復紀念日」，並指出堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力。

而大陸全國人大常委會委員長趙樂際則在工作報告中提到，去年在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，常委會根據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，常委會將10月25日設立為「台灣光復紀念日」的相關舉措，「激勵全體中華兒女為祖國統一民族復興而團結奮鬥」。

而根據報告完整版文件，則在過去一年的工作環節中，提到「憲法規定，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，常委會根據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，展現堅持一個中國原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥。

此外報告文本還有提及「堅持運用法律手段打擊『台獨』分裂勢力、反對外部勢力干涉，舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會」。

公開資料顯示，過去一年大陸方面相關作為，包含對民進黨立委沈伯洋父親的公司予以懲戒、並「依據有關法律法規」，把內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列為「台獨頑固份子」，將檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。

而針對此次兩會審議的「民族團結進步法草案」，報告中提到，制定民族團結進步促進法是「黨中央部署的重大政治任務和立法任務」。常委會兩次審議民族團結進步促進法草案並提請本次大會審議，「為鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，進一步促進各民族廣泛交往交流交融、共同團結奮鬥、共同繁榮發展夯實法治根基」。該部法案也有部分涉台內容。