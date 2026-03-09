快訊

大陸外長王毅：今年是中美關係大年 川習會…議程已擺在桌上

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京8日電
大陸外長王毅表示，今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已擺在桌面上。記者廖士鋒／攝影
大陸兩會期間最受矚目的外長記者會昨（8）日登場，對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到中國大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。

外長記者會開場時，王毅先回應了「元首外交」的提問，他預告，大陸國家主席習近平今年「將在國內接待各方來賓」，主持APEC非正式領袖會議、第二屆中阿峰會等重大主場外交，還將開展「數起重要的出訪」。

美媒提問：美國與以色列對伊朗打擊，會不會影響川普本月底的登陸？以及華府有人擔心他致力於達成經貿成果，而在台灣問題上讓步等，王毅回應時說兩國元首「在最高層次上保持了良好交往」，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障。

他強調，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。王毅稱，中方的態度始終是積極的，也是開放的，「關鍵是美方也要相向而行」。

就川普等人提出的「中美共治」框架中國大陸是否接受，王毅稱，多元共生才是人類社會本來的面貌，「多極共存才是國際格局應有的樣子」。他強調中方「絕不走國強必霸的老路，也不認同『大國共治』的邏輯」，願同各國一道，「共同迎接多極世界的到來」。

而美國與以色列攻擊伊朗，各方也關注北京的表態與作為。王毅對此表示，中方主張「伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯」，也強調「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則，動輒使用武力並不能證明自己的強大」。

王毅再談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬、搞政權更迭不得人心

美以攻打伊朗 王毅：這是一場本不應發生的戰爭

兩岸學者：川習會前 美對台軍售全暫停

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

川普到訪…中美關係大年 王毅：議程已上桌

大陸「兩會」期間最受矚目的外長記者會昨日登場。對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

新聞分析／陸積極籌備川習會 雙方算盤打響

距離美國總統川普按計畫對大陸進行訪問的時間還有三周，昨日上午在北京梅地亞中心舉行的外長記者會，直接提供外界解讀川習會是否生變的訊號。王毅的說法顯示，川普訪問應仍會照常舉行，北京也緊鑼密鼓籌備中。

警告高市…王毅稱台灣有事 日無權介入

日本首相高市早苗去年十一月表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在二月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅昨說，「中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？」並警告稱，絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

陸人大代表 籲兩岸綠色產業鏈合作

大陸全國人大代表「台灣省代表團」小組會議昨日在北京召開，會中審議「生態環境法典草案」。大陸全國人大代表廖志豪表示，生態環境法典草案可為兩岸生態合作提供可能性。

秦剛傳貶至副部級 提前退休

港媒昨日引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛是在二○二三年被官方宣布免去外長職務，其後進一步被免去其國務委員職務，惟官方至今未對外說明他被免職的具體原因。

