陸人大代表 籲兩岸綠色產業鏈合作

大陸全國人大代表「台灣省代表團」小組會議昨日在北京召開，會中審議「生態環境法典草案」。大陸全國人大代表廖志豪表示，生態環境法典草案可為兩岸生態合作提供可能性。

他指出，在標準統一化、程序明確規定、申請信用修復、產業合作等四方面看到合作契機，比如台灣具備電子廢棄物回收優勢，可在大陸找到場景，而兩岸可在新能源技術研發、設備製造，加強綠色產業鏈合作。

廖志豪說，該法典能建立兩岸生態創新規定，為兩岸協同治理提供基礎，比如在生態環境專業化機制、合作提供法律基礎、提供跨境生態互認協作機制；又如海峽生態系統保護，可在法典框架下建立兩岸協同保護機制。

在十五五期間，大陸全國人大代表顏珂對大陸有關部門提出建議，包括：一、面向台胞台企進一步做好規畫的宣傳介紹，進一步完善政策，暢通渠道，營造更加公平開放便利的發展環境；二、組織引導幫助台胞開啟聚焦大陸經濟發展的關鍵領域和重點環節，同時鼓勵支持台灣的優勢產業、核心企業，還有高端人才能夠在大陸集聚發展，深入探討兩岸產業鏈、供應鏈、創新鏈、價值鏈的協同，以及兩岸經濟合作的新路徑。

會上也有代表對台灣「去中國化」議題作表態，大陸全國人大代表周琪稱，他提出幾個方式因應：一是研究歷史真相，反對台獨史觀；二是秉持兩岸一家親，通過尋根謁祖促進心靈契合；三是擴大台青交流；四是讓台胞也能享受大陸同等待遇；五是善用新媒體平台等。

大陸全國人大台灣省代表團自一九七五年四屆全國人大首次設立，成員多是在陸出生的台籍人士。