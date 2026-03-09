聽新聞
0:00 / 0:00

陸人大代表 籲兩岸綠色產業鏈合作

聯合報／ 特派記者黃雅慧／北京報導

大陸全國人大代表「台灣省代表團」小組會議昨日在北京召開，會中審議「生態環境法典草案」。大陸全國人大代表廖志豪表示，生態環境法典草案可為兩岸生態合作提供可能性。

他指出，在標準統一化、程序明確規定、申請信用修復、產業合作等四方面看到合作契機，比如台灣具備電子廢棄物回收優勢，可在大陸找到場景，而兩岸可在新能源技術研發、設備製造，加強綠色產業鏈合作。

廖志豪說，該法典能建立兩岸生態創新規定，為兩岸協同治理提供基礎，比如在生態環境專業化機制、合作提供法律基礎、提供跨境生態互認協作機制；又如海峽生態系統保護，可在法典框架下建立兩岸協同保護機制。

在十五五期間，大陸全國人大代表顏珂對大陸有關部門提出建議，包括：一、面向台胞台企進一步做好規畫的宣傳介紹，進一步完善政策，暢通渠道，營造更加公平開放便利的發展環境；二、組織引導幫助台胞開啟聚焦大陸經濟發展的關鍵領域和重點環節，同時鼓勵支持台灣的優勢產業、核心企業，還有高端人才能夠在大陸集聚發展，深入探討兩岸產業鏈、供應鏈、創新鏈、價值鏈的協同，以及兩岸經濟合作的新路徑。

會上也有代表對台灣「去中國化」議題作表態，大陸全國人大代表周琪稱，他提出幾個方式因應：一是研究歷史真相，反對台獨史觀；二是秉持兩岸一家親，通過尋根謁祖促進心靈契合；三是擴大台青交流；四是讓台胞也能享受大陸同等待遇；五是善用新媒體平台等。

大陸全國人大台灣省代表團自一九七五年四屆全國人大首次設立，成員多是在陸出生的台籍人士。

產業鏈 大陸 兩岸

延伸閱讀

中共人大代表陳雲英：登陸不熟悉十五五規劃 像瞎子摸象

王滬寧：掌握實現祖國完全統一的戰略主動

解讀十五五涉台專章 陸全國台聯副會長：盼交流不要只像旅遊這樣淺層

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

相關新聞

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並...

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

川普到訪 中美關係大年 王毅：議程已上桌

大陸「兩會」期間最受矚目的外長記者會昨日登場。對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

新聞分析／陸積極籌備川習會 雙方算盤打響

距離美國總統川普按計畫對大陸進行訪問的時間還有三周，昨日上午在北京梅地亞中心舉行的外長記者會，直接提供外界解讀川習會是否生變的訊號。王毅的說法顯示，川普訪問應仍會照常舉行，北京也緊鑼密鼓籌備中。

警告高市 王毅稱台灣有事 日無權介入

日本首相高市早苗去年十一月表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在二月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅昨說，「中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？」並警告稱，絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。