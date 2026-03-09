聽新聞
秦剛傳貶至副部級 提前退休

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
港媒引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。圖為二○二三年時秦剛拿起大陸憲法回應台灣問題。圖／取自陸外交部網站
港媒引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。圖為二○二三年時秦剛拿起大陸憲法回應台灣問題。圖／取自陸外交部網站

港媒昨日引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛是在二○二三年被官方宣布免去外長職務，其後進一步被免去其國務委員職務，惟官方至今未對外說明他被免職的具體原因。

正在進行的大陸全國兩會（人大、政協會議）昨日舉行外長記者會，由外長王毅說明北京對外政策。巧合的是，三年前的大陸兩會，秦剛也曾以新任外長身分舉行中外記者會。

香港明報昨日透過專欄文章指出，去年十月，秦剛疑似亮相北京國際音樂節。次月，有人到北京遊玩聲稱在王府井書店「偶遇秦剛」，並稱可肯定是秦剛，戴鴨舌帽，鬢角已白。據可靠消息透露，秦剛由大陸國家領導人貶為副部級，提早退休。畢竟雖是「生活作風問題」，但造成極其惡劣影響。

文章提到三年前的大陸兩會，時任外長秦剛意氣風發，並且晉升為國務委員。不料短短數月，仕途出現滑鐵盧，二○二四年七月辭去最後一個職務，即為中共中央委員，但仍獲稱「秦剛同志」。

秦剛曾兩度出任外交部發言人，二○二一年出任駐美大使；二○二二年十月在中共二十大當選中央委員；二○二三年一月接任外長；二○二三年三月晉升副國級的國務委員，躍身官場最年輕的「黨和國家領導人」。秦剛當年「火箭般的晉升」，一般認為與其深受大陸國家主席習近平的信任有關。

不過，秦剛自二○二三年六月開始消失於公眾視野，同年七月被免去外長職務，任期不滿七個月，是大陸建政以來任期最短的外長。有傳聞指其落馬原因涉及駐美大使期間的婚外情。

另外，兩會期間，大陸常駐聯合國副代表耿爽轉任外交學會副會長，五十三歲盛年就調離外交第一線，引發關注。明報指出，此番屬於平調，仍為正局級。事實上，過去也有副會長重返第一線的前例。而若將耿爽調職與「戰狼外交官」「中美關係轉暖」連結，是過度揣測。

相關新聞

川普到訪…中美關係大年 王毅：議程已上桌

大陸「兩會」期間最受矚目的外長記者會昨日登場。對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

新聞分析／陸積極籌備川習會 雙方算盤打響

距離美國總統川普按計畫對大陸進行訪問的時間還有三周，昨日上午在北京梅地亞中心舉行的外長記者會，直接提供外界解讀川習會是否生變的訊號。王毅的說法顯示，川普訪問應仍會照常舉行，北京也緊鑼密鼓籌備中。

警告高市…王毅稱台灣有事 日無權介入

日本首相高市早苗去年十一月表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在二月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅昨說，「中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？」並警告稱，絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

陸人大代表 籲兩岸綠色產業鏈合作

大陸全國人大代表「台灣省代表團」小組會議昨日在北京召開，會中審議「生態環境法典草案」。大陸全國人大代表廖志豪表示，生態環境法典草案可為兩岸生態合作提供可能性。

秦剛傳貶至副部級 提前退休

港媒昨日引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛是在二○二三年被官方宣布免去外長職務，其後進一步被免去其國務委員職務，惟官方至今未對外說明他被免職的具體原因。

陸委會駁斥王毅：中共一再扭曲歷史、誆稱對台主權自欺欺人

大陸「兩會」（政協、人大）近日在北京舉行，大陸外長王毅8日上午出席大陸人大外長記者會時談及台灣相關內容時聲稱，台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢等。陸委會對此表示，王毅再次扭曲二戰歷史文件及聯合國第2758號決議，中共一再扭曲歷史文件、誆稱擁有對台主權，完全是自欺欺人、禁不起檢驗。陸委會並重申台灣的主權地位與民意立場不可動搖。

