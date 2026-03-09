聽新聞
警告高市 王毅稱台灣有事 日無權介入

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者鄭媁／北京-台北連線報導

日本首相高市早苗去年十一月表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在二月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅昨說，「中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？」並警告稱，絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

針對王毅說法，我外交部長林佳龍嚴正駁斥，並呼籲北京當局尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定；並重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。只有台灣二千三百萬人民有權決定台灣的前途。

陸委會表示，不論中共說什麼、做什麼，不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀。呼籲北京「認真理解我方釋出善意」，與我民選合法政府溝通。

王毅昨在外長記者會指出，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。去年是抗戰勝利八十年，日本理應做的是深刻反省過去的錯誤道路，包括「侵略殖民台灣的劣跡」，但日本現職領導人竟聲稱，台灣有事就構成日本的存亡危機事態，可據此行使所謂集體自衛權。他解釋，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。

王毅並連番質問日本四個問題，包含「中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？」、「所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？」

另，中評社詢問如何看待台海擦槍走火風險，陸方是否設有「統一時間表、路線圖」？王毅回應時重申，「台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼『國家』」，「台灣回歸中國」是抗戰勝利成果，也是二戰勝利果實，系列國際法律文件已將台灣地位「牢牢鎖定」，「我們絕不允許任何人、任何勢力把八十多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

他還稱「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」。

