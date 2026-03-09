聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／陸積極籌備川習會 雙方算盤打響

聯合報／ 本報記者廖士鋒

距離美國總統川普按計畫對大陸進行訪問的時間還有三周，昨日上午在北京梅地亞中心舉行的外長記者會，直接提供外界解讀川習會是否生變的訊號。王毅的說法顯示，川普訪問應仍會照常舉行，北京也緊鑼密鼓籌備中。

昨日記者會前兩小時開放媒體入場，不到五分鐘，幾百個座位就幾乎被填滿。王毅先後回答廿一個問題，近三分之一都與美國有關，觸及中歐關係、中拉關係、抵制保護主義，以及兩家美國媒體詢問川普訪問和「中美共治」說法等，凸顯占比仍極重。

王毅昨表態「高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。幾日前，大陸全國人大會議發言人婁勤儉說，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用」。大陸駐美大使謝鋒在政協委員小組會議受訪時也表示希望美方和大陸相向而行，「推動中美關係穩定健康、可持續發展」，並形容「道路是曲折的，前途是光明的」。

從前述表態來看，雙方正在進行最後的籌備，並沒有因為美國攻擊伊朗而告吹，且北京反而越來越呈現出積極的傾向，王毅昨天談到美國，語氣都相當平和，未見有疾言厲色，與談到日本時大不相同。

今年是「十五五」頭一年，儘管綱要草案提到要敢於鬥爭、善於鬥爭，「勇於面對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，但顯然大陸仍聚焦辦好自己的事、苦練「內功」，推動科技革新與消費復甦，官場也正醞釀明年大事。川普對於訪問大陸也有很強的需求，在美國最高法院關稅判決出爐後，他急需在對外經貿議題上取得新成果，並營造期中選舉有利環境，傳出大陸將採購五百架波音飛機就是例證。

既然大陸與美國想要「相向而行」，那麼對北京來說，石油等中東戰略布局或尚可重新調整，但若「怒髮衝冠」讓訪問開天窗，則恐要直接面對「驚濤駭浪」。或許川普也算準這點，雙方將如何交易，只能拭目以待。

川習會 中美關係 王毅

延伸閱讀

談川普到訪 王毅：今年是中美關係「大年」 雙方需「營造適宜環境」

兩岸學者：川習會前 美對台軍售全暫停

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

相關新聞

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並...

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

川普到訪 中美關係大年 王毅：議程已上桌

大陸「兩會」期間最受矚目的外長記者會昨日登場。對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

新聞分析／陸積極籌備川習會 雙方算盤打響

距離美國總統川普按計畫對大陸進行訪問的時間還有三周，昨日上午在北京梅地亞中心舉行的外長記者會，直接提供外界解讀川習會是否生變的訊號。王毅的說法顯示，川普訪問應仍會照常舉行，北京也緊鑼密鼓籌備中。

警告高市 王毅稱台灣有事 日無權介入

日本首相高市早苗去年十一月表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在二月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅昨說，「中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？」並警告稱，絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。