學者訪談百餘美中台政治菁英 指台海戰爭可能性低

中央社／ 台北8日電

台海和平關乎全球局勢，相較於2027年中國可能攻打台灣的說法，一項訪談了149名美中台菁英的研究顯示，兩岸戰爭可能性低。學者認為，美國扮演重要角色，但台灣在對美軍購上必須傳遞一致訊號。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中今天在「誰在誤判戰爭？台海局勢下華府與兩岸菁英認知差距」新書發表會中說，政治菁英影響民意風向，因此針對兩岸戰爭與和平的前景，這本書直接鎖定這些較了解甚至接近決策圈的菁英做訪談。

該書另一名作者是來自中國、在美國任教的學者孫太一。書中訪談人士中，58人來自中國、25人來自台灣、49人來自美國、其他17名則是各地華裔人士。在呈現北京觀點的這58人中，有5名是軍方人士、4名政府人員、30名大學學者，其他還有智庫、媒體等人士。

翁履中說，北京菁英的核心判斷是：戰爭可能性很低，和平統一是優先選項，且中方會避免與美軍直接大規模衝突；未來10年優先推動兩岸融合發展，深化經濟社會聯繫。同時，北京也會盡量與周邊國家交好，避免形成對中國的包圍。

他表示，訪談中得到的結論是「（北京）不能打不願打，但必要的時候還是得打」，所以風險不是完全沒有，但是否一定會開戰，不用太悲觀，北京政治圈的菁英們還是維持一定的理智。

不過，他坦言，北京的決策者「只有一位」，就算是收集到的菁英判斷，也不敢說真的就掌握到了當權者他到底在想什麼，只能推敲揣測。

而華府菁英的判斷則是：美國不會主動挑起戰爭，如果發生戰爭，將是北京引發的；2028年前不至於有戰爭，但2028至2035年風險提高，之後風險隨兩岸實力差距變大而提高。他們認為更可能出現的情景是：小規模軍事衝突、冷和平、經貿衝突，或透過兩岸融合的和平統一。

「台灣要怎麼樣讓川普覺得我們很重要，這變成是現在面對的新困境」，翁履中說，華府的政策圈（國會、智庫）基本上很支持台灣，台灣要做的是要傳遞訊號給美國的政策圈，讓美國的政策圈維持對台灣的支持，藉由他們去影響總統川普（Donald Trump），對川普形成某種程度的制約力。

翁履中強調，這也是為什麼在國安問題及軍購預算方面，台灣傳遞的訊號必須非常一致。

他說，2026年是台海的關鍵年，美國的變數在於期中選舉，若民主黨重掌國會可能改變對台政策；兩岸互動可能不會有太大突破；AI時代的來臨，會看到更多的科技競爭，供應鏈與國安風險同步升高；在區域的局勢方面，日本、韓國、南海任何的爭端都可能產生溢出效應，影響台海安全。

菁英 北京 美國

相關新聞

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並...

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

陸委會駁斥王毅：中共一再扭曲歷史、誆稱對台主權自欺欺人

大陸「兩會」（政協、人大）近日在北京舉行，大陸外長王毅8日上午出席大陸人大外長記者會時談及台灣相關內容時聲稱，台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢等。陸委會對此表示，王毅再次扭曲二戰歷史文件及聯合國第2758號決議，中共一再扭曲歷史文件、誆稱擁有對台主權，完全是自欺欺人、禁不起檢驗。陸委會並重申台灣的主權地位與民意立場不可動搖。

港商經局長：中東局勢仍不穩 但赴沙國設經貿辦計劃不變

中東戰事持續，但香港商務及經濟發展局局長丘應樺指，對香港整體影響有限，主要影響集中在進出口貿易。雖然目前當地仍有少許不穩定因素，但港府仍持續推進在沙烏地阿拉伯利雅德設立經貿辦的計劃，並稱進展良好，同時將開拓中亞、東歐及北非等新市場，以保持香港在區域及全球貿易中的連結角色。

港媒分析兩會陸外交高層調整：耿爽不爽？秦剛貶副部級

在大陸全國「兩會」（政協、人大）期間，針對大陸外交高層人事調整，港媒《明報》8日「中國透視」專欄文章指出，將中國前常駐聯合國副代表耿爽轉任中國人民外交學會副會長，與「戰狼外交官」「中美關係轉暖」聯繫起來，是過度揣測。至於前外長秦剛則由原先的中央委員職務降為副部級並提前退休，其仕途變動和曝光情況亦受到關注。

