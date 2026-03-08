陸委會駁斥王毅：中共一再扭曲歷史、誆稱對台主權自欺欺人

大陸「兩會」（政協、人大）近日在北京舉行，大陸外長王毅8日上午出席大陸人大外長記者會時談及台灣相關內容時聲稱，台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢等。陸委會對此表示，王毅再次扭曲二戰歷史文件及聯合國第2758號決議，中共一再扭曲歷史文件、誆稱擁有對台主權，完全是自欺欺人、禁不起檢驗。陸委會並重申台灣的主權地位與民意立場不可動搖。

陸委會8日下午發出新聞稿表示，針對中共外長王毅當日在「兩會」記者會，再度扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件及聯大第2758號決議，大陸委員會予以嚴正駁斥，並強調中共近年來在國際間發動法律戰，企圖消滅中華民國，完全是自欺欺人。

陸委會表示，中共再次錯誤引述二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，並扭曲聯大第2758號決議，企圖藉宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，不僅我方無法接受，諸多民主陣營國家也不認同，近年來許多民主國家國會決議指出，聯大第2758號決議未提及台灣、台灣人民，也未處理台灣的政治地位及未確定中國對台灣擁有主權。

陸委會強調，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，也不會改變中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國的一部分，是鐵一般的歷史事實，並在經濟發展與民主深化取得舉世公認的巨大成果；更不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀。

陸委會並指出，政府依循主流民意推動兩岸政策，堅持台灣的未來要由全體2,300萬人自行決定。根據本會長期民調顯示，超過8成台灣民眾主張兩岸「廣義維持現狀」，始終呈現長期穩定趨勢。中共忽視台灣主流民意，無助於兩岸關係良性互動。

陸委會在新聞稿最後重申，政府願意在對等尊嚴、相互尊重、健康有序、互利互惠的原則下，與對岸進行對話交流，呼籲北京當局認真理解我方釋出善意，與我民選合法政府溝通，務實處理問題，回應國際及兩岸人民的期待，共同維護臺海和平穩定現狀。