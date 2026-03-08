快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會駁斥王毅：中共一再扭曲歷史、誆稱對台主權自欺欺人

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會8日下午發出新聞稿表示，針對中共外長王毅今8日在「兩會」記者會，再度扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件及聯大第2758號決議，陸委會予以嚴正駁斥，並強調中共近年來在國際間發動法律戰，企圖消滅中華民國，完全是自欺欺人。（本報系資料照）
陸委會8日下午發出新聞稿表示，針對中共外長王毅今8日在「兩會」記者會，再度扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件及聯大第2758號決議，陸委會予以嚴正駁斥，並強調中共近年來在國際間發動法律戰，企圖消滅中華民國，完全是自欺欺人。（本報系資料照）

大陸「兩會」（政協、人大）近日在北京舉行，大陸外長王毅8日上午出席大陸人大外長記者會時談及台灣相關內容時聲稱，台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢等。陸委會對此表示，王毅再次扭曲二戰歷史文件及聯合國第2758號決議，中共一再扭曲歷史文件、誆稱擁有對台主權，完全是自欺欺人、禁不起檢驗。陸委會並重申台灣的主權地位與民意立場不可動搖。

陸委會8日下午發出新聞稿表示，針對中共外長王毅當日在「兩會」記者會，再度扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件及聯大第2758號決議，大陸委員會予以嚴正駁斥，並強調中共近年來在國際間發動法律戰，企圖消滅中華民國，完全是自欺欺人。

陸委會表示，中共再次錯誤引述二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，並扭曲聯大第2758號決議，企圖藉宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，不僅我方無法接受，諸多民主陣營國家也不認同，近年來許多民主國家國會決議指出，聯大第2758號決議未提及台灣、台灣人民，也未處理台灣的政治地位及未確定中國對台灣擁有主權。

陸委會強調，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，也不會改變中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國的一部分，是鐵一般的歷史事實，並在經濟發展與民主深化取得舉世公認的巨大成果；更不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀。

陸委會並指出，政府依循主流民意推動兩岸政策，堅持台灣的未來要由全體2,300萬人自行決定。根據本會長期民調顯示，超過8成台灣民眾主張兩岸「廣義維持現狀」，始終呈現長期穩定趨勢。中共忽視台灣主流民意，無助於兩岸關係良性互動。

陸委會在新聞稿最後重申，政府願意在對等尊嚴、相互尊重、健康有序、互利互惠的原則下，與對岸進行對話交流，呼籲北京當局認真理解我方釋出善意，與我民選合法政府溝通，務實處理問題，回應國際及兩岸人民的期待，共同維護臺海和平穩定現狀。

兩會 王毅 中華人民共和國

延伸閱讀

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

王毅再談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬、搞政權更迭不得人心

美以攻打伊朗 王毅：這是一場本不應發生的戰爭

相關新聞

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並...

陸委會駁斥王毅：中共一再扭曲歷史、誆稱對台主權自欺欺人

大陸「兩會」（政協、人大）近日在北京舉行，大陸外長王毅8日上午出席大陸人大外長記者會時談及台灣相關內容時聲稱，台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢等。陸委會對此表示，王毅再次扭曲二戰歷史文件及聯合國第2758號決議，中共一再扭曲歷史文件、誆稱擁有對台主權，完全是自欺欺人、禁不起檢驗。陸委會並重申台灣的主權地位與民意立場不可動搖。

港商經局長：中東局勢仍不穩 但赴沙國設經貿辦計劃不變

中東戰事持續，但香港商務及經濟發展局局長丘應樺指，對香港整體影響有限，主要影響集中在進出口貿易。雖然目前當地仍有少許不穩定因素，但港府仍持續推進在沙烏地阿拉伯利雅德設立經貿辦的計劃，並稱進展良好，同時將開拓中亞、東歐及北非等新市場，以保持香港在區域及全球貿易中的連結角色。

港媒分析兩會陸外交高層調整：耿爽不爽？秦剛貶副部級

在大陸全國「兩會」（政協、人大）期間，針對大陸外交高層人事調整，港媒《明報》8日「中國透視」專欄文章指出，將中國前常駐聯合國副代表耿爽轉任中國人民外交學會副會長，與「戰狼外交官」「中美關係轉暖」聯繫起來，是過度揣測。至於前外長秦剛則由原先的中央委員職務降為副部級並提前退休，其仕途變動和曝光情況亦受到關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。