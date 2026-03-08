快訊

港商經局長：中東局勢仍不穩 但赴沙國設經貿辦計劃不變

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東戰事持續，但香港商務及經濟發展局局長丘應樺指，對香港整體影響有限，主要影響集中在進出口貿易。圖為以軍夜襲後，德黑蘭市區上空升起濃密黑煙。（路透）
中東戰事持續，但香港商務及經濟發展局局長丘應樺指，對香港整體影響有限，主要影響集中在進出口貿易。雖然目前當地仍有少許不穩定因素，但港府仍持續推進在沙烏地阿拉伯利雅德設立經貿辦的計劃，並稱進展良好，同時將開拓中亞、東歐及北非等新市場，以保持香港在區域及全球貿易中的連結角色。

據港媒《信報》報導，丘應樺在8日香港無線新聞節目《講清講楚》指出，戰事對香港影響可能主要在進出口貿易方面。由於荷莫茲海峽近乎封閉，港府正在研究是否有其他運輸路徑。他指出，香港的進出口市場範圍廣泛，中東僅是其中一部分，香港最大的貿易市場為東協及部分區域全面經濟夥伴協定（RCEP）國家，因此戰事對整體影響未必過大。港府當局的計劃當中要開拓更多新的市場。

丘應樺亦提到，中亞部分國家礦產及能源資源豐富，有助香港作為大宗商品交易平台，加強相關生態圈。在一些中亞國家，它們的能源也很強，這些是否可以幫助香港，以後經濟有一些改變。

針對港府在利雅德設立經貿辦，丘應樺表示，計劃持續推進，進展良好，但目前當地仍有少許不穩定因素，加上航班受限，「開了經貿辦，香港的人如何去，都是一個考慮點」。

他強調，港府不會放棄設立經貿辦的計劃，認為長遠可對香港經貿各方面帶來好處。丘應樺並稱，暫時未收到當地港商求助，雙方投資未見明顯變化，但在金融方面，反而香港有機會吸引更多避險資金。

丘應樺在節目中還指出，香港進出口貿易總額去年與中東地區約為1,600多億港元，港府未來亦計劃開拓中亞、東歐及北非市場。丘應樺表示，港府將持續觀察形勢，評估是否調整本港今年經濟增長預測，但目前仍言之尚早。

此前，據香港電台1日報導，丘應樺提到， 地緣政治、中東地區出現不穩定情況會帶來衝擊，需深思研究對未來經濟發展、全球供應鏈，以及美元是否會降息等影響。由於這些不穩定因素， 不同國家都加強與中國的合作，多國元首先後訪華，「看到國家（指中國）經濟發展對全球影響強大，香港可受惠於國家整體經濟發展，做好超級聯繫人角色，為國家做好跨國供應鏈工作的角色，對香港是正面機遇。」

經濟發展 經貿 港府

