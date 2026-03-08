聽新聞
中國兩會期間 王滬寧：推動兩岸關係和平發展
中國正值全國兩會（人大、政協）時間。全國政協主席王滬寧7日上午表示，要應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引導兩岸關係向前發展，推動兩岸關係和平發展。
據新華社報導，王滬寧7日上午參加中國14屆全國人大四次會議「台灣代表團審議」。
在聽取代表發言後，王滬寧表示，過去一年，在以中共總書記習近平為核心的中共中央領導下，中國大陸妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。
他說，要深入貫徹習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，「推進祖國統一大業」。
王滬寧又表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。要秉持兩岸一家親理念，深化兩岸交流合作、融合發展，共創中華民族綿長福祉。
另外，中國國務院副總理丁薛祥7日上午分別參加香港代表團、澳門代表團審議。丁薛祥表示，香港、澳門要主動對接中國「十五五」規劃，更好融入和服務發展大局，開創「一國兩制」事業高質量發展新局面，為推進中國式現代化作出更大貢獻。
