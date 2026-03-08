快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

消失8年露面！張宇與眾多星友資助袁惟仁 不捨弔唁：對他來講是解脫

聽新聞
0:00 / 0:00

中國兩會期間 王滬寧：推動兩岸關係和平發展

中央社／ 北京8日電

中國正值全國兩會（人大、政協）時間。全國政協主席王滬寧7日上午表示，要應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引導兩岸關係向前發展，推動兩岸關係和平發展。

新華社報導，王滬寧7日上午參加中國14屆全國人大四次會議「台灣代表團審議」。

在聽取代表發言後，王滬寧表示，過去一年，在以中共總書記習近平為核心的中共中央領導下，中國大陸妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。

他說，要深入貫徹習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，「推進祖國統一大業」。

王滬寧又表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。要秉持兩岸一家親理念，深化兩岸交流合作、融合發展，共創中華民族綿長福祉。

另外，中國國務院副總理丁薛祥7日上午分別參加香港代表團、澳門代表團審議。丁薛祥表示，香港、澳門要主動對接中國「十五五」規劃，更好融入和服務發展大局，開創「一國兩制」事業高質量發展新局面，為推進中國式現代化作出更大貢獻。

新華社 九二共識 習近平

延伸閱讀

大陸兩會 蔡奇：著力解決「政績觀偏差」問題

王滬寧：掌握實現祖國完全統一的戰略主動

王滬寧赴「台灣代表團」審議：進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動

宋濤：大陸對臺壓倒性優勢持續擴大「 十五五」更加有力推進統一進程

相關新聞

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並...

港商經局長：中東局勢仍不穩 但赴沙國設經貿辦計劃不變

中東戰事持續，但香港商務及經濟發展局局長丘應樺指，對香港整體影響有限，主要影響集中在進出口貿易。雖然目前當地仍有少許不穩定因素，但港府仍持續推進在沙烏地阿拉伯利雅德設立經貿辦的計劃，並稱進展良好，同時將開拓中亞、東歐及北非等新市場，以保持香港在區域及全球貿易中的連結角色。

港媒分析兩會陸外交高層調整：耿爽不爽？秦剛貶副部級

在大陸全國「兩會」（政協、人大）期間，針對大陸外交高層人事調整，港媒《明報》8日「中國透視」專欄文章指出，將中國前常駐聯合國副代表耿爽轉任中國人民外交學會副會長，與「戰狼外交官」「中美關係轉暖」聯繫起來，是過度揣測。至於前外長秦剛則由原先的中央委員職務降為副部級並提前退休，其仕途變動和曝光情況亦受到關注。

兩會／「成為中國人」話題熱 去年1.5億人次入境中國

全國人大會議7日舉行民生主題記者會，文化和旅遊部部長孫業禮說，隨著中國開放更多國家免簽證，來華外國旅客數量持續增加，去年中國入境旅遊人次超過1.5億。而在文旅部通過「你好中國」推廣國家旅遊形象下，很多外國人對中國的了解更深且更多，現在到中國旅遊的外國遊客基本上都會說「你好」，不再用「hello」；喝開水、吃火鍋成體驗中國生活標配；外國遊客也愛買買買，手機、無人機、潮流玩具 已成遊客眼中的中國特產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。